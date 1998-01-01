Festival çok güzel gelsene!

17. Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Filmleri Festivali için geri sayım başladı.

Bu yıl 8-15 Mayıs tarihleri arasında Ankara’da 17.si gerçekleşecek Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Filmleri Festivali’nin ödülleri belli oldu.



1998’de Türkiye’de bir ilk olarak Ankara’da başlayan Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Filmleri Festivali bu yıl 17. yaşını kutluyor. 8-15 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilecek festivalin ödülleri belli oldu.



Toplumsal cinsiyet ve kadın sorunlarına ilişkin tartışmaları yaygınlaştırmayı ve dünyanın dört bir yanından kadın yönetmenlerin filmlerini sinemaseverlerle buluşturmayı amaçlayan festival bu yılı “Festival çok güzel gelsene!” sloganı ile açılıyor. Geçtiğimiz yıl 500’den fazla film başvurusu yapılan, bu sene ise başvuru rekoru kıran festivale bu yıl, yapım yılı 2013-2014 olan ve yönetmeni veya yönetmenlerinden biri kadın olan uzun metraj, belgesel, kısa ve animasyon kategorilerinde film başvurularını kabul edilecek.



Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Filmleri Festivali, ülkemizden ve dünyadan yönetmenlerin filmlerini izleyicilerle buluştururken aynı zamanda konuk yönetmenler, oyuncular ve senaristlerin yer aldığı panel, söyleşi ve sergilerle de zengin bir program sunuyor.



Her yıl merakla beklenen Festivalin bu seneki ödülleri:

“Uçan Süpürge Onur Ödülü”nü Muhterem Nur alacak.

“Bilge Olgaç Başarı Ödülleri” ise bu yıl farklı dallarda altı kadına verilecek: Sinema yazarı Alin Taşçıyan, kurgucu Çiçek Kahraman, sanat yönetmeni Natali Yeres, yönetmen Nezahat Gündoğan, oyuncu Şebnem Sönmez ve yapımcı Zeynep Özbatur Atakan.

“Tema Ödülü” ise LİSTAG ve “Benim Çocuğum” belgeseline gidecek.

Ankara Devlet Opera ve Bale Sahnesi’nde gerçekleşecek açılış töreninde sahiplerine sunulacak bu ödüller dışında Kızılırmak Sineması’nda düzenlenen kapanış töreninde açıklanan ve Türkiye sinemasında genç kadın oyuncuları yüreklendirmek amacıyla verilen Genç Cadı Ödülü altıncı kez sahibini bulacak. Son olarak, dünyada, Uluslararası Film Eleştirmenleri Federasyonu (FIPRESCI) jürisine sahip tek kadın filmleri festivali olan Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Filmleri Festivali’nde dünyadan uzun metraj filmler bu jüri tarafından değerlendirilecek ve FIPRESCI ödülü sahibine verilecek.



Onur Ödülü

Sinemaya oyuncu olarak emek vermiş kadınlara sunulan “Uçan Süpürge Onur Ödülü’nün bu seneki sahibi, sinemamızda bir döneme damgasını vurmuş usta oyuncu Muhterem Nur olacak.



Sinemamıza 1950li yıllardan itibaren emek vermiş, 170’den fazla filmle beyazperdede görünmüş bir yıldız… Dokunaklı karakterlerin unutulmaz rollerin, kadını… Bugün bile hatırımızda ve hatıramızda yeri olan filmlerin güçlü oyuncusu Muhterem Nur, sinemaya bir ömür yetmez diyenlerden. Oyunculuk sanatına katkısı ve sıradan kadınların sıra dışı yaşamlarını ustalıkla canlandırmadaki hüneri nedeniyle Muhterem Nur, bu seneki Uçan Süpürge Onur Ödülü’nün sahibi olacak.



Bilge Olgaç Başarı Ödülleri

Sinemada kadınların kameranın önünde ve arkasındaki emeğini görünür kılmayı amaçlayan Bilge Olgaç Başarı Ödülleri ise bu yıl, farklı alanlardan altı kadına sunulacak. Festival, ödüllerin gerekçelerini şöyle açıklıyor:



Sinema yazarlığına getirdiği feminist yorumla kadınların beyazperdedeki temsiline başka türlü bakmanın mümkün olduğunu gösterdi. Film tarihini ve teorisini en iyi bilen eleştirmenler arasında sayıldı. Bu işe gönül vermekle kalmayıp kadınların bu mesleği seçmesinde rol modeli oldu. Film eleştirmenliğinin ilk koşulunun sinemayı sevmek olduğuna hep yürekten inanan Alin Taşçıyan, 17. Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Filmleri Festivali’nde Bilge Olgaç Başarı Ödülü alacak.



Sinemaya kamera arkasında emek veren nice kadından biri. Sinema tarihinde çoğunlukla erkeklerin oturduğu kurgu masasında, birçoğu ödüllü onlarca filme son noktayı koymuş bir sanatçı. 17. Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Filmleri Festivali; sinemanın mutfağında kadın emeğini görünür kılmak için, kurgu gibi teknik alanlarda da kadınların çok başarılı olabildiğini kanıtlamış genç bir ustaya, Çiçek Kahraman’a, Bilge Olgaç Başarı Ödülü veriyor.



O, filmin görsel kimliğini yaratan bir sanat yönetmeni. Sinemanın tam ortasına doğmuş, bu işi çok sevmiş, kendini geliştirmekten bıkmamış bir emekçi. 17. Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Filmleri Festivali; 90’ların sonunda başladığı sanat yönetmenliğini bugünlere başarıya taşıyan Natali Yeres’e Bilge Olgaç Başarı Ödülü sunuyor.



Anlatılmamış hikayelerin peşine kamerasıyla düşmüş bir gezgin. Hakların ve halkların yazılmamış tarihini beyazperdeye taşıyarak sinemanın toplumsal belleğe katkısını hepimize hatırlatan bir yönetmen… 17. Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Filmleri Festivali’nin Bilge Olgaç Başarı Ödülü Nezahat Gündoğan’ın olacak.



90lı yılların ortasında tiyatro sahnesinde başlayan kariyerini televizyon ve sinemada sürdüren, sanatçılığın özgürlük ve adalet arayışında da önde durmayı gerektiren bir meslek olduğunun dirençli ve inatçı tanıklarından… Şebnem Sönmez 17. Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Filmleri Festivali’nde Bilge Olgaç Başarı Ödülü’nü alacak.



Yapımcılık alanında kadınların var olabildiğini, sinema sektöründe sözünün geçtiğini kanıtlayan bir yapımcı… Filme ruhunu katan kadın… Türkiye'de yönetmen sineması algısını altüst ederek yapımcının rolünü gözler önüne serdi ve kadınların bu alandaki başarılarının 2000li yıllardaki somut örneği oldu. Yapımcılığın yatırımcılık değil yaratıcılık olduğunu gösterdi. Yapımcılığın meslekleşmesine katkısını öğrenci yetiştirerek sürdüren Zeynep Özbatur Atakan, 17.Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Filmleri Festivali’nin Bilge Olgaç Başarı Ödülü’nü alıyor.



Tema Ödülü

Festivalin son yıllarda farklı kişi, grup ve kurumlara vermek üzere geliştirdiği “Tema Ödülü”nün bu seneki sahibi LİSTAG (LGBTT Aileleri Grubu) ve “Benim Çocuğum” belgeseli olacak.

17. Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Filmleri Festivali, cinsiyet kimliklerine yönelik önyargının kırılmasına katkıda bulunduğu, homofobi ve transfobiyle mücadeleye aile içi dayanışmayla ivme kazandırdığı, LGBTT ailelerini çocuklarının kimliğiyle barışma yolunda cesaretlendirdiği için LİSTAG’a ve onların hikayelerini anlatan “Benim Çocuğum” belgeseline Tema Ödülü verecek.



www.ucansupurge.org