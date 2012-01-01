Festivalin ilk gününde neler var?

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Sinema meraklıların dört gözle yolunu gözlediği 33. İstanbul Film Festivali, 5 Nisan Cumartesi başlıyor

Merakla beklenen bu yılki İstanbul Film Festivalinin ilk günkü programından öne çıkanlar...

Günün Filmi:Umudun Peşinde

33. İstanbul Film Festivali’nin açılış filmi ‘Umudun Peşinde’ (Philomenia), bu akşam Akbank Galaları kapsamında ilk kez seyirciyle buluşuyor. Başroldeki Judi Dench’e Oscar adaylığı getiren Stephen Frears filmi ‘Umudun Peşinde’, 21.30’da Atlas Sineması’nda izlenebilir. Gerçek bir hikayeden esinlenen film, evlilik dışı bir ilişkisinden olan bir aileye evlatlık verilen oğlunu bulmak için 50 yıl sonra yollara düşen bir kadının hikayesi...

Distopik filmlerin ustasından

“1984 yılında çektiğim Brazil’de, o tarihte dünyadan ne anlıyorsam onun resmini çizmeye çalışmıştım. Sıfır Teorisi’nde de, şuanda dünyadan ne anlıyorsam onu resmetmeye çalıştım.” Gelecekte dünyanın nasıl çarpık bir hale bürüneceğini hakkıyla filme çekecek bir yönetmen varsa, olsa olsa Terry Gilliam’dır. Ünlü yönetmen bu filmde, gelecekte Londra’da geçen bir öyküyü anlatıyor: Varoluşsal acılarla kıvranan, sıra dışı bilgisayar dahisi Qohen Leth’in öyküsünü. Elinde “Ben neden varım?” sorusuna yanıt olabilecek gizemli bir proje var. Fakat, cilveli Bainsley ve patronun oğlu Bob’un ziyaretleri Qohen’in yalnızlığını sık sık bozuyor. Sıfır Teorisi, 19.00’da Atlas’ta.

Türkiye'de sinemada neler oluyor?

Türkiye’de sinemanın 100. yaşını “Bu İkiliye Dikkat” bölümüyle kutlayan festival, bu bölüme paralel olarak bir dizi ikili sohbet düzenliyor. Söyleşiler, yönetmen Can Evrenol ve sinema yazarı Engin Ertan’ın katılımıyla “Türk Sinemasında Fantastik ve Korku” başlıklı ilk sohbetle, yarın saat 16.00’da İstanbul Modern’de başlayacak. Türk sinemasında süpermenden yaratıklara fantastik hiç eksik kalmamışken cinlerden şeytana, gulyabaniden vampirlere Türk korku filmleri külliyatı da gayet geniş olmuştur, hem de zaman ve bütçe darlığına, ‘absürd’ kimi zaman ‘trajik’ sonuçlarına rağmen. Söyleşi, sinemamızın yüzyıllık tarihinde bu iki damarın izini arayacak.

Emek sineması eylemi

Festivale yıllardır ev sahipliği yapmış Emek Sineması’nın yıkımına geçen yıl başlanmıştı. Bir açıklama yapan Emek Sineması Platformu, inşaatı durdurmaya gideceklerini bildirerek yarın saat 17.30’da Yeşilçam Sokağı’nda buluşacak.

Kansersiz yaşam derneği özel gösterimi

Festivalin Türkiye sinemasının 100. yılına özel hazırladığı “Bu İkiliye Dikkat” bölümünde yer alan Ertem Eğilmez klasiği Mavi Boncuk filmi, İstanbul Film Festivali ve Kansersiz Yaşam Derneği işbirliği ile kanser hastaları ve aileleri için Atlas Sineması Salon 2’de saat 13.30’da gösterilecek.

Korkmaya hazır mısınız?

Festival boyunca cumartesi geceleri saat 24.00’te izleyenleri huzursuz edip uyku kaçıracak filmlerden ilki Karabasan. Polanski’nin ev içi korku filmlerinin izinden giden Jennifer Kent’in ilk uzun metrajlı çalışması Karabasan, Atlas Sineması saat 24.00’de izlenebilecek bir korku-psikolojik gerilim filmi.

Yıllar geçse de üstünden

Festival, sinema tarihinde yer etmiş, kayıp, yıpranmış ya da yıllanmış klasikleri yenilenmiş kopyalarıyla “Aslı Gibidir” bölümüyle yıllar sonra beyazperdede izleyicilerle buluşturuyor. Oyuncuları arasında Rainer Werner Fassbinder ve Margarethe Von Trotta gibi Yeni Alman Sineması’’nın önemli yönetmenlerinin bulunduğu Volker Schlöndorff imzalı Baal’ın Atlas Sineması saat 11.00 gösterimini sakın kaçırmayın. Bu bölümün bir diğer izlenmesi gereken filmi ise William Friedkin’in kült filmi Dehşetin Bedeli. Filmi, yenilenmiş haliyle Atlas Sineması Salon 3’te 19.00 seansında izleyebilirsiniz.

Unutulmaz klasikler

Geçtiğimiz yıl kaybettiğimiz Peter O’Toole anısına gösterilen David Lean klasiği, epik filmlerin en ünlüsü Arabistanlı Lawrence Rexx Sineması’nda saat 21.30’da. Filmin uzunluğundan dolayı kısa bir ara verilecek.

Dünya festivallerinden filmler

2012’te Berlin’den Gümüş Ayı ile dönen uzun metrajı Tabu ile uluslararası alanda tanınan Portekizli yönetmen Miguel Gomes’in son kısa filmi Kefaret ile birlikte beş kısa filmi Atlas Sineması Salon 2’de saat 19.00’da gösterilecek.

Bu ikiliye dikkat!

Belki de yıllardır tekrar tekrar izlediğimiz, sinemamızın unutulmaz filmlerine bu sefer farklı bir perspektiften bakmamızı sağlayan “Bu İkiliye Dikkat” bölümünden İstanbul’un Fethi - Karanlık Sular ve Tabutta Rövaşata - Araf ikilisi Beyoğlu Sineması’nda; Cazibe Hanım’ın Gündüz Düşleri - Aaahh Belinda! ve Beklenen Şarkı - Mavi Boncuk ikilileri ise İstanbul Modern’de izlenebilir.