Sherlock Holmes’un kız kardeşi Enola, Millie Bobby Brown’un büyümüş de küçülmüş halleriyle yeni dönemin ikonu olmaya hazır.

Arthur Conan Doyle’un edebiyat dünyasına kazandırdığı Sherlock Holmes defalarca sinema ve dizilere uyarlandı fakat bu sefer odakta Sherlock değil kız kardeşi Enola var ki onu da son dönemin parlayan yıldızı Millie Bobby Brown canlandırıyor. Gençlik filmi olarak çekilen, klasik kibirli ve ciddi Sherlock Holmes algısından uzak durmaya çalışan film eleştirmenlerden olumlu yorumlar alıyor. Filmin sürpriziyse Sherlock Holmes rolüne yakışmayacağı söylenen Henry Cavill'in bu yeni Sherlock ile harika iş çıkarması!

Annesiyle yaşayan Enola abilerinden farklı, daha normal bir hayat yaşarken bir gün Helena Bonham-Carter’ın canlandırdığı anne Holmes kayboluyor ve bunun üzerine abiler Enola’nın yanına geliyor. Abileriyle pek anlaşamayan Enola, annesini bulmak için ipuçlarını takip etmeye başlıyor ve bize de bu eğlenceli filmi izlemek kalıyor. Netflix'te filmi izleyebilirsiniz.