Final sezonundan ilk kare!

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Gizem ve suç draması The Killing ilk üç sezonuyla AMC kanalında ekranlara gelmiş, iptal edilmesinin ardından hakları online film/dizi izleme ağı Netflix tarafından satın alınmıştı. Dizinin final sezonundan görseller basına sızdı.

Dizinin toplamda 6 bölümden oluşacak 4. ve final sezonundan ilk kare görücüye çıktı. Oscar, Altın Küre ve Emmy adaylıkları bulunan dizinin yayınlanan ilk görüntüsünde, konuk oyuncu olarak yer alan deneyimli aktris Joan Allen göze çarpıyor. Allen, Harp Akademisi’nin başı Albay Margaret Rayne karakterine hayat verecek. The Killing’in yeni sezonunda Dedektif Linden (Mireille Enos) ve Dedektif Holder (Joel Kinnaman) yeni bir davaya atanacaklar.



Görünüşte mükemmel görünen bir ailenin katledilmesi sonucu, sadece Kyle Stansbury (Tyler Ross) isimli bir oğlan çocuğu hayatta kalır. Kyle’ın, Allen’ın canlandırdığı Albay Rayne’in okuluna katılması ile olaylar gelişir. Dizinin final sezonu, 1 Ağustos Cuma gününden itibaren Netflix üzerinden izlenebilecek.