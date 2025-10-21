Final yapacağı iddia edilmişti! Aşk ve Gözyaşı dizisi için açıklama geldi

ATV'nin yeni sezonunun iddialı romantik dram dizisi "Aşk ve Gözyaşı", Güney Kore yapımı "Queen of Tears"tan uyarlanan hikayesiyle dikkat çekiyor. Son günlerde yaşanan senarist krizi ve buna bağlı olarak çıkan "final yapıyor" iddiaları magazin gündemine bomba gibi düşmüştü.

Ancak, dizinin ekibi bu söylentilere resmi bir açıklama ile yanıt verdi ve final iddialarını kesin bir dille yalanladı:

Dizinin resmi sosyal medya hesabından yapılan duyuruda, "Dizimizin final yapacağına dair çıkan söylentiler gerçeği yansıtmamaktadır." ifadeleri kullanıldı.

"Aşk ve Gözyaşı", bir haftalık kısa bir aranın ardından 31 Ekim Cuma gününden itibaren, her Cuma saat 20.00'de yeni bölümleriyle izleyiciyle buluşmaya devam edecek.

Öte yandan gazeteci Birsen Altuntaş'ın aktardığına göre, dizideki senarist krizi sürüyor. İlk senarist Dilara Pamuk, 3. bölümden sonra projeden ayrılırken, son iki bölüm yapım şirketinin kendi yazı grubu tarafından yazıldı. Bu değişikliğin ardından dizinin hikâyesinde bazı karakter ayrılıklarının yaşanacağı ve yeni karakterlerin dâhil olacağı tahmin ediliyor.