Fırat Tanış yönetmen koltuğunda!

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7 yeni filmin vizyona girdiği bu haftanın en iddialı yapımı Fırat Tanış'ın yönettiği Karınca Kapanı!

Oyuncu Fırat Tanış'ın ilk kez yönetmen koltuğuna oturduğu ve başrolünde yer aldığı "Karınca Kapanı" filmi izleyiciyle buluşacak.



Filmin oyuncu kadrosunda, Neslihan Yeldan, Cüneyt Uzunlar, İdil Vural, Eşref Kolçak, Emre Kınay, Bahtiyar Engin ve Mesut Yar yer alıyor.



Suç ve gerilim türündeki filmin konusu özetle şöyle:

"Güven Sarıselimoğlu, birçok alanda yatırımları bulunan ülkenin en büyük holdinglerinden birinin sahibidir. Evliliğinde mutsuz olan ve sürekli kocasının göz hapsinde tutulan Münevver Sarıselimoğlu, eşi Güven'den kurtulmak ve ondan intikam almak için bir mafya babası Galip'ten yardım ister. Galip, kimsenin öngöremeyeceği bir plan yapar ve böylece sadece kapandaki bu 3 insanın değil, ülkenin kaderini değiştirecek bir hesaplaşma başlar."



"Panzehir"

"Büşra" ve "Dağ" gibi filmlere imza atan Alper Çağlar, "Panzehir" filminin de yönetmenliğini üstlendi.



Filmde, Emin Boztepe, Cüneyt Arkın, Öykü Gürman, Kaan Urgancıoğlu, Edoardo Costa, Hüseyin Özay, Levent Can ve Murat Çüreklibatur izleyici karşısına çıkacak.



Aksiyon ve macera türündeki filmde, sayısız karanlık işe bulaşan bir tetikçinin ve babasının hikayesi anlatılıyor.



"Oflu Hocayı Aramak"

Levent Soyarslan'ın yönettiği "Karadeniz'in Çağdaş Efsaneleri: Oflu Hocayı Aramak" filminde, Yaşar Kalyoncu, Adem Yılmaz, Ergun Karamik ve Taies Farzan rol alıyor.



Komedi türündeki filmde, Doğu Karadeniz'i dağ turizmine açacak mega bir inşaat projesini başlatmak üzere olan Karadenizli iş adamı Ali Bey'in, bu süreçte karşılaştığı olaylar izlenebilecek.



"Kötü Komşular"

Yönetmenliğini Nicholas Stoller'ın yaptığı "Kötü Komşular" filminin oyuncu kadrosunda Seth Rogen, Zac Efron, Rose Byrne ile Dave Franco yer alıyor.



Komedi türündeki filmin konusu özetle şöyle:

"Taze ebeveynler Mac ve Kelly, küçük kızlarıyla banliyöde, sevimli bir evde yaşamaktadır. Otuzlu yaşlarında olan çift, hala içlerinde biraz popülerlik kaldığına inanmaktadır. Yetişkinliğe girmenin gerçeklikleriyle mücadele ederken hayatın bu bir sonraki aşamasının zor olacağı bellidir. Mac ve Kelly, yan evdeki yeni komşularının Teddy Sanders başkanlığındaki Delta Psi Beta Öğrenci Birliği'nden olduklarını keşfettiklerinde onlarla iyi geçinmeye çalışır".



"Virüs"

Yönetmen koltuğunda Manuel Carballo'nun oturduğu "Virüs" filminde, Shawn Doyle, Kris Holden Reid, Emily Hampshire ile Claudia Bassols izleyici karşısına çıkacak.



ABD, Kanada İspanya ortak yapımı gerilim ve korku türündeki filmde, dünyayı etkisi altına alan ve insanlığı tehdit eden korkunç bir virüsten etkilenen insanların yaşadıkları zorluklar izlenebilecek.



"Umudun Peşinde"

Gazeteci Martin Sixsmith'in yaşadığı gerçek olaydan uyarlanan "Umudun Peşinde" filminde, kayıp oğlunu arayan bir annenin yaşadıkları anlatılıyor.



Stephen Frears'ın yönettiği filmde, Judi Dench, 50 yıl önce henüz bebekken elinden alınarak evlatlık verilen oğlunun izini bulmaya çalışan Philomena'yı canlandırıyor. Jeff Pope ile filmin senaryosuna da imzasını atan Steve Coogan ise Philomena'ya bu dramatik ve hüzünlü yolculukta yardımcı olan gazeteci Martin Sixsmith rolünde izleyici karşısına çıkacak.



"Anormal Aktivite"

Michael Tiddes'in yönettiği "Anormal Aktivite" filminde, Marlon Wayans, Marlene Forte, Essence Atkins ile David Koechner oynuyor.



Korku ve komedi türündeki ABD yapımı film, hayallerindeki eve taşınan Malcolm ve Kisha adlı iki dostun, evlerini iblisle paylaştıklarını anlamalarının ardından gelişen, komik ve korku dolu olayları konu ediniyor.



(AA)