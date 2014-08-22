''Fırtınanın İçinde'' geliyor!

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Bir felaket filmi olan Fırtınanın İçinde, Türkçe afişiyle karşımızda!

Son Durak 5 filminin başında olan Steven Quale'nin yönetmenliğini üstlendiği Fırtınanın İçinde, yönetmenin ikinci uzun metrajlı filmi.



Senaryosunu John Swetnam'ın yazdığı filmin başrollerini,Hobbit serisinden hatıralayacağımız Richard Armitage ile Sarah Wayne Callies paylaşıyor. Jeremy Sumpter, Matt Walsh, Arlen Escarpeta, Alycia Debnam-Carey, Chris Brewster ve Lee Whittaker gibi oyuncuların yer aldığı film, yılın en büyük felaket yapımlarından biri. Bir süredir hortumların çıktığı Silverton kasabası, hortumların neden olduğu zararları tamir etmeye çalışmaktadır. Daha büyük bir felaketin habercisi olan hortumlar yüzünden, insanlar bir kısmı kasabalarını terk etmeye hazırlanırken, diğer bir kısmı ise bu fırtınayı görebilmek için hazırlıklara başlar.



Fırtınanın İçinde, 22 Ağustos 2014'te sinemalarda!