''Flash'' kendi dizisiyle geliyor

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CW kanalının Arrow dizisi için başlatmış olduğu spin-off projesi ‘The Flash’ yeni yayın döneminde ekranlara gelecek

CW kanalının Arrow dizisi için başlatmış olduğu spin-off projesi ‘The Flash’ yeni yayın döneminde ekranlara gelecek. Arrow’da Barry olarak tanıdığımız genç bilim adamı, bir kaza sonucu kazandığı süper hızlı koşma yeteneklerini kendi dizisinde bizlere gösterecek. The Flash’ın 75 saniyelik özel kesitini Arrow’un bu haftaki sezon finalinden sonra yayınlayacaklarına söz veren kanal, Arrow’un sezon finali promosunun sonuna 2-3 saniyelik bir Flash sahnesi ekleyerek ağzımıza bal çalmayı başarmış durumda.