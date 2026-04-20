From 4. sezon 2. bölüm ne zaman? From dizisi hangi platformda?

Korku ve gerilim dozunu her sezon daha da artıran From, 4. sezon açılışını yaparak hayranlarını yine cevapsız sorularla baş başa bıraktı. 19 Nisan'da gerçekleşen prömiyerin ardından, o karanlık atmosferin bağımlıları için bir sonraki randevu tarihi şimdiden takvimlere işaretlendi. Peki From 4. sezon 2. bölüm ne zaman? From dizisi konusu ne?
From hayranları için 2026 baharı tam anlamıyla bir gizem şölenine dönüşüyor. 19 Nisan'daki çarpıcı prömiyerin ardından, dizinin 4. sezonuna dair tüm taşlar yerine oturdu. Haftalık yayın formatı sayesinde her pazar günü kasabanın karanlık ormanlarına yeni bir yolculuk yapacağız.
Dizi, 19 Nisan'da başlayan yolculuğunu kesintisiz bir şekilde sürdürerek 21 Haziran 2026 tarihinde dev bir sezon finaliyle taçlandıracak. From 4. sezon 2. bölüm 26 Nisan 2026 tarihinde
4. Sezonda Neler Bekleniyor?
Bu sezonun toplam 10 bölüm olarak planlanması, hikayenin yayılmadan, tempoyu her hafta artırarak ilerleyeceğini gösteriyor:
Kökenlere Yolculuk: Yapım ekibinin sinyallerine göre, bu sezon kasabanın neden ve nasıl oluştuğuna dair ilk sezondan beri biriken soruların cevapları yavaş yavaş gün yüzüne çıkacak.
Sezon finalinin 21 Haziran gibi sembolik bir tarihte (yılın en uzun günü) olması, "gece ve gündüz" dengesi üzerine kurulu olan dizi için manidar bir tesadüf veya kurgulanmış bir sürpriz olabilir.
6 Nisan'da yayınlanacak olan ikinci bölümün, sezonun genel gidişatını belirleyen ana çatışmayı (belki de yeni bir kaçış planını) başlatması bekleniyor.