Son yılların en büyük boyband’i olan, çıkardıkları albümler milyonlarca satan, çıktıkları turneler kapalı gişe gerçekleşen, YouTube’da izlenme, sosyal medyada takip edilme rekorları kıran İngiliz beşli One Direction’ın ilk sinema filmi “This Is Us” 30 Ağustos’ta Warner Bros. dağıtımıyla Türkiye’de 3 boyutlu olarak vizyona giriyor. Filmin 20 Ağustos’ta Londra’da gerçekleşecek galasını ise Türkiye saatiyle 19:00’da www.bluejean.com.tr
adresinden canlı yayınla izleyebilirsiniz!
NOT: Gala görüntüleri, film gösterimini içermemektedir.