Game of Thrones'taki Dothraki dilini öğrenmek artık mümkün!

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Son dönemlerin en popüler televizyon dizilerinden Game of Thrones'ta Dothrakiler'in konuştuğu dili öğrenmek artık mümkün!

İnternet üzerinden dil dersi veren ‘Living Language‘, 7 Ekim’den itibaren Dothraki dili kurslarına başlıyor.



Diken.com.tr'nin haberine göre, dizide Dothrakilerin kraliçesi olan ‘Khaleesi‘, Dothraki dilini birkaç bölümde öğrenebilmişti. Gerçek hayattaki kursta da, öğrencilerin bu ‘yapay‘ dili hızla öğrenebilmesi için CD’ler ve kitapların yanı sıra bir cep telefonu uygulaması olacak. Dersi, bu dili yaratan dil bilimci David J. Peterson hazırladı. CD’leri seslendiren kişi de bizzat Peterson olacak.



Bir Dothraki’ye asla ‘ifak’ demeyin!

Kursta 500′den fazla kelime öğretilecek; dilbilgisi ve telaffuz derslerinin yanı sıra kültürel kodlara dair bilgiler de verilecek. Örneğin, Dothrakiler tarafından aşağılayıcı bulunduğu gerekçesiyle kullanmamanız gereken kelimeler öğretilecek. Tanıtım bilgilerinde, ‘Bir Dothraki’ye ne yaparsanız yapın ‘ifak (yürüyen)’ dememelisiniz; zira bu, onun bir daha ata binemeyeceğini ima ettiği için hakaret olarak algılanıyor” ifadesi yer aldı. Wikipedia’ya göre, dünyada şimdiden Dothraki dilini konuştuğunu iddia eden 150 kişi var.



Kurs ekimde başlasa da, sabırsız Game of Thrones hayranları için bir ön sipariş dersi hazırlandı. Bu derste şu sıfatlar öğretiliyor:



davra – kullanışlı / iyi

dik - hızlı

fish - soğuk

haj – güçlü

naqis – küçük

zheana - güzel

zhokwa – büyük

Arakh davrae: Arakh (Dothrakilerin kullandığı silah ) iyi.

Hrazef dik adavrae: Hızlı at iyi.

Khaleesi zheanae: Kraliçe güzel.