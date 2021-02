GameStop olayı bitmeden filmleri gelmeye başlıyor!

Öncelikle GameSpot’un ne olduğunu merak ediyorsanız, kısaca özet geçelim; Hisse ve kripto para piyasalarında büyük hareketlenmelere sebep olan GameStop, aslında fiziki satış mağazaları olan bir şirket. Bu mağazalarda bilgisayar oyunları satılıyordu. Ancak pandemiyle birlikte hayatımız online olunca, bu firmanın batacağını düşünüldü ve hisseleri satış pozisyonuna aldılar.

Dünyanın en kendine özgü sosyal medya ağı Reddit’teki kullanıcılar da bu durumu fırsata çevirip hisseleri almaya başladı. Böylece fiyatlar yükseldi, açılan satış pozisyonu büyük kayıplar yaşamaya başladı. GameStop hisseleri bir süre stabil haldeyken, bir anda yükselmeye başladı ve sonuç olarak küçük yatırımcılar para kazanmaya başlarken büyük sermaye sahipleri büyük zararlara uğradı.

Elon Musk Desteğiyle Artışlar Hızlandı

Elon Musk’ın da Reddit’teki ekibe destek verince alımlar iyice arttı ve her şey bu noktada karışmaya başladı. Çünkü büyük sermaye sahipleri yıllardır küçük yatırımcıya yaptıklarının aynısı onlara yapılınca bu durumdan memnun kalmayıp şikayetçi olmaya, habersiz satışlara ve dava açmaya başladılar. Olaylar karıştıkça, olaya dahil olan tüm aktörlerin sesi de daha çok çıkmaya başladı ve Hollywood bu skandala daha fazla uzak kalamadı!

Hollywood ve Netflix GameStop Filmleri İçin Hazırlıklara Başladı

Birçok insan hala geçtiğimiz hafta büyük ses getiren GameStop olayının ne olduğunu anlamaya çalışırken, Hollywood olayları çözüp üstüne bir de senaryosunu yazıp film haline getirmeye başladı bile! Her şey Pazar günü, Deadline'ın MGM'nin The Accidental Mlionaires yazarı Ben Mezrich'in GameStop hisse senedi darbesiyle ilgili bir kitap teklifinin haklarını satın aldığını bildirmesiyle başladı. Bir film bile yeterli olacakken aynı kaynaklardan bu sefer Netflix’in de kendi filmlerini yapmak için görüşmelere başladığı duyuruldu. Haberlere göre Netflix, Zero Dark Thirty’nin senaristi Mark Boal ile senaryo konusunda anlaşacak.