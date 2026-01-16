Gassal 3. sezon ne zaman? Gassal 3. sezon tarihi belli mi?

TRT Tabii’nin özgün hikaye anlatımıyla fark yaratan yapımı Gassal, 3. sezonuyla ekranlara dönüyor. Ahmet Kural ve Hande Soral’ın başrollerini paylaştığı dizi, ölüm gibi ciddi bir konuyu absürt mizahla harmanlayarak izleyiciyi hem güldürmeye hem de düşündürmeye devam edecek.