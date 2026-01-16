Gassal 3. sezon ne zaman? Gassal 3. sezon tarihi belli mi?
TRT Tabii’nin en dikkat çeken yapımlarından biri olan Gassal, 3. sezonuyla geri dönmek için gün sayıyor. Ahmet Kural’ın ustalıkla canlandırdığı "Gassal Baki" karakterinin, ölüm ve yaşam arasındaki o ince çizgide yürüdüğü hem hüzünlü hem de kahkaha dolu yolculuğu, yeni sezonda çok daha derin bir felsefi boyuta taşınacak.
TRT Tabii’nin özgün hikaye anlatımıyla fark yaratan yapımı Gassal, 3. sezonuyla ekranlara dönüyor. Ahmet Kural ve Hande Soral’ın başrollerini paylaştığı dizi, ölüm gibi ciddi bir konuyu absürt mizahla harmanlayarak izleyiciyi hem güldürmeye hem de düşündürmeye devam edecek.
Dizinin yeni sezonu için çekimlerin tamamlandığı ve kurgu aşamasına geçildiği biliniyor. Henüz gün bazında net bir tarih paylaşılmasa da beklentiler şu yönde:
2026 yılının Şubat veya Mart aylarında Tabii platformunda yayına girmesi bekleniyor.
"Yakında" ibaresiyle paylaşılan fragmanlar, bekleyişin çok uzun sürmeyeceğinin sinyalini veriyor.
Her bölümde farklı bir hikaye ve konuğu ağırlayan Gassal, 3. sezonda çıtayı oldukça yükseğe taşıyor. Yeni sezonun en büyük bombası usta oyuncu Timuçin Esen oldu.
Yeni sezonda Baki'nin (Ahmet Kural) dünyasına konuk olacak diğer isimler:
Emir Benderlioğlu: Cenaze şoförü "Affan" karakteriyle hikayeye dahil oluyor.
Konuk Oyuncular: Yasemin Sakallıoğlu, Öykü Gürman, Yunus Emre Yıldırımer ve Serhat Kılıç.