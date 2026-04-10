Gassal 3. sezon yayınlandı mı? Gassal 3. sezon fragmanı geldi
Tabii platformunun en sıra dışı projelerinden biri olan Gassal, 3. sezonuyla bugün geri döndü! Ahmet Kural’ın ustalıkla canlandırdığı "Gassal" karakteri, bu yeni dönemde de ölüm ve yaşam arasındaki o ince çizgide yürürken bizi yine kendine has mizahıyla sarsıyor.
tabii platformunun en özgün ve cesur yapımlarından biri olan Gassal, uzun süren sessizliğini dev bir kadro ve 3. sezon prömiyeriyle bozdu! Ahmet Kural’ın canlandırdığı "Baki" karakterinin varoluşsal sancıları, bu sezonda adeta bir yıldızlar geçidine ev sahipliği yapıyor.
Bu sezonun en çok konuşulan yanı, kuşkusuz kadroya dahil olan sürpriz isimler. Selçuk Aydemir yönetmenliğinde, zıt kutupların enerjisi hikayeye yeni bir soluk getiriyor:
Dramın ağır topu Timuçin Esen ile mizahın sevilen ismi Yasemin Sakallıoğlu’nun aynı projede buluşması, dizinin "kara komedi" dozunun ne kadar yükseleceğinin kanıtı.
Hande Soral, Yunus Emre Yıldırımer, Emir Benderlioğlu ve Öykü Gürman gibi isimlerin yanı sıra; Mesut Akusta, Serhat Kılıç ve usta oyuncu Meral Çetinkaya kadroyu adeta bir "şampiyonlar ligine" dönüştürmüş.