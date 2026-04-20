TRT’nin dijital platformu Tabii'nin en çok ses getiren yapımlarından biri olan Gassal, derin hikâyesi ve mistik atmosferiyle izleyicileri ekran başına kilitlemeye devam ediyor. Peki Gassal 4. sezon gelecek mi? Gassal nereden izleyebilirim?
Komedi ve dramı bir arada izleyenlere sunan Gassal yeni sezonu gündemdeki yerini koruyor.
Gassal 4. Sezon Hazırlıkları Başladı mı?
Gelen kulis bilgileri dizinin takipçileri için oldukça pozitif. Sektörün güvenilir isimlerinden Birsen Altuntaş'ın paylaştığı bilgilere göre; Gassal 4. sezon için ön hazırlık süreci resmen başladı. Dizi, yine TRT’nin dijital dünyası olan Tabii üzerinden izleyiciyle buluşmaya devam edecek.
İlk üç sezonda ölüm ile yaşam arasındaki ince çizgiyi etkileyici bir dille işleyen yapımın, yeni sezonda hikâyeyi daha da genişleterek yeni karakterler ve çatışmalar ekleyeceği konuşuluyor.
Yapım ekibinden ve TRT Tabii yönetiminden henüz "şu gün yayındayız" şeklinde resmi bir tarih açıklaması gelmedi. Ancak çekim takvimi ve dijital platformların yayın stratejileri göz önüne alındığında bazı öngörüler mevcut.