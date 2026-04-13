Gassal dizisinde Nihan öldü mü? Hande Soral diziden ayrıldı mı?
Tabii platformunun sevilen yapımı Gassal, 3. sezonuyla geri dönerken izleyicileri tam anlamıyla bir duygu seline ve büyük bir gizeme sürükledi. Baki ve Nihan'ın evlilik hazırlıklarıyla başlayan yeni sezon, beklenmedik olaylarla tansiyonu zirveye taşıdı.
tabii platformunun en özgün yapımlarından biri olan Gassal, 10 Nisan 2026'da yayınlanan 3. sezonuyla izleyicilerini sarsıcı bir finalle baş başa bıraktı.
Ahmet Kural’ın hayat verdiği Baki’nin dünyasında taşların yerinden oynadığı bu sezonda, en büyük şok kuşkusuz Nihan (Hande Soral) karakteriyle yaşandı.
Nihan’ın Akıbeti: Öldü mü, Kalıyor mu?
3.sezonun 10. bölümü olan final sahnesiyle ilgili merak edilenler şöyle şekillendi:
Dizinin finalinde Nihan’ın öldüğüne dair oldukça güçlü ve dramatik sahneler ekrana yansıdı. Bu durum izleyici kitlesinde büyük bir üzüntü yaratsa da hikâyenin mistik yapısı nedeniyle temkinli bir bekleyiş hakim.
4. Sezon Muamması: Karakterin kesin olarak hikâyeden çıkıp çıkmadığı ancak 2027 yılında yayınlanması beklenen 4. sezonda netleşecek.