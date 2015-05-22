Gece Takibi, 22 Mayıs'ta vizyonda

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Başrollerini Liam Neeson ile Ed Harris’in paylaştığı, Jaume Collet-Serra’nın yönettiği aksiyon gerilim “Run All Night/Gece Takibi”, 22 Mayıs 2015'te vizyona giriyor.

İşte filmin konusu: Bir zamanlar Mezar Kazıcı olarak bilinen Brooklyn mafyası ve tanınmış tetikçi Jimmy Conlon (Neeson) hayatının zor bir dönemindedir. Uzun süredir mafya babası Shawn Maguire’ın (Harris) en iyi dostu olan Jimmy artık 55 yaşındadır ve geçmişindeki günahları —ve de 30 yıldır kendisinin bir adım gerisinde olan azimli polis dedektifi (Vincent D’Onofrio)— peşini bırakmamaktadır. Son zamanlarda, Jimmy’nin teselli bulabildiği adeta tek yer viski bardağının dibidir. Fakat Jimmy’nin görüşmediği oğlu Mike (Joel Kinnaman) hedef haline geldiğinde, Jimmy’nin seçtiği suç ailesi ile uzun zaman önce terk ettiği kendi ailesi arasında bir tercih yapması gerekir. Mike kaçıştayken, Jimmy’nin geçmişteki hataları için belki de tek kefareti, oğlunu kendisini bekleyen kesin sondan kurtarmaktır… yani namlunun yanlış tarafında olmaktan. Artık güvenli hiçbir yer olmadığı için, Jimmy’nin tam olarak kime sadık kalacağını çözmek ve nihayet doğru kararları verip veremeyeceğini görmek için bir gecesi vardır.