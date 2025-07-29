Geleceğe Mektuplar oyuncuları kim, konusu ne? Geleceğe Mektuplar kaç bölüm?
23 Temmuz'da Netflix'te izleyiciyle buluşan "Geleceğe Mektuplar" dizisi, kısa sürede büyük ilgi gördü. Dizi, konusu kadar güçlü oyuncu kadrosuyla da dikkat çekmeyi başardı ve 1. sezonun tüm bölümleri Netflix platformunda geniş bir izleyici kitlesi tarafından izlendi. Peki Geleceğe Mektuplar oyuncuları kim, konusu ne? Geleceğe Mektuplar kaç bölüm? Yakından bakalım...
Özge Çolak
Senaryosunu Rana Denizer’in kaleme aldığı, yapımcılığını O3 Medya‘nın üstlendiği, ‘Geleceğe Mektuplar’ dizisi 23 Temmuz'da Netflix'te izleyiciyle buluştu. Gökçe Bahadır ve Onur Tuna'nın başrollerini paylaştığı 'Geleceğe Mektuplar' dizisi, yayınlandığı ilk günden itibaren izleyicilerin ilgisini çekmeyi başardı.
‘Geleceğe Mektuplar’ kaç bölüm?
Netflix'te yayınlanan Geleceğe Mektuplar dizisi 8 bölümden oluşuyor.
‘Geleceğe Mektuplar’ konusu
2003 yılında özel bir lisede öğretmenlik yapan Fatma Ayar, Edebiyat Kulübü öğrencilerine PTT’nin “Geleceğe Mektuplar” kampanyası kapsamında bir ödev verir ve kendilerine mektup yazmalarını ister. 2023 yılında sahiplerine ulaşmayı bekleyen mektuplar, Fatma Ayar’ın kızı Elif tarafından tesadüfen bulunur. Ödev olarak yazılıp, unutulmuş mektuplar 20 yıl sonra sahiplerinin hayatlarına bomba gibi düşerken; Elif’in de hayatını kökten değiştirecek bir gerçekle yüzleşmesine sebep olur.
20 yıl önce yazılmış bir mektup tüm hayatını altüst edebilir mi?
‘Geleceğe Mektuplar’ dizisi oyuncuları
"Geleceğe Mektuplar" dizisi, hem konusu hem de güçlü oyuncu kadrosuyla büyük ilgi çekiyor. Dizi, deneyimli ve sevilen isimlerle genç yetenekleri bir araya getiriyor.
Dizinin ana kadrosunda şu isimler yer alıyor:
Gökçe Bahadır
Onur Tuna
Selin Yeninci
Erdem Şenocak
Saygın Soysal
İpek Türktan
Banu Fotocan
Pelin Karahan
Yusuf Akgün
Genç ve yetenekli oyuncular da kadroda kendilerine yer buluyor:
Güneş Şensoy
Can Bartu Aslan
Kerem Alp Kabul
Deniz Bakacak
Nilüfer Bayraktutan
Çağıl Aydıner
Berk Özgür
Dizide ayrıca, ünlü müzisyen Feridun Düzağaç da konuk oyuncu olarak izleyici karşısına çıkıyor.