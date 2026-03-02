Gelinim Mutfakta bugün kim 1. oldu? Gelinim Mutfak geçen hafta kim elendi?

Gelinim Mutfakta’da bugün, yani 2 Mart 2026 Pazartesi günü yepyeni bir hafta başladı. Geçtiğimiz hafta yarışmaya veda eden Nesibe'nin yerine, bu sabah stüdyoya iddialı bir giriş yapan yeni yarışmacılar Büşra ve kayınvalidesi Emine Hanım dahil oldu.

Haftanın ilk gününde mutfakta kıyasıya bir rekabet yaşandı ve günün sonunda en yüksek puanı toplayarak çeyrek altını yakasına takan gelin Tuğba oldu. Tuğba, 19 puanla günü birinci sırada tamamlarken; onu 15 puanla Aysun, 12 puanla yeni yarışmacı Büşra ve 10 puanla Ayten takip etti.

Hatırlatmak gerekirse, geçtiğimiz hafta finalinde 10 altın bileziğin sahibi Ayten olmuş, yarışmaya veda eden isim ise Nesibe olarak netleşmişti.