Genç oyuncuya ödül

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Bu sene 6.'sı düzenlenen Malatya Uluslararası Film Festivali Ulusal Uzun Film Yarışması’nda Kristal Kayısı En İyi Kadın Oyuncu Ödülü’nü Esme Madra ve Ece Dizdar kazandı.

Ödülü iki isim arasında paylaştıran jüri, Nefesim Kesilene Kadar filmindeki rolü ile Esme Madra ve Çekmeceler filmindeki rolü ile Ece Dizdar’ı ödüle layık gördüler. Madra ve Dizdar ödüllerini festivalin jüri üyesi oyuncu Cansel Elçin’in elinden aldılar. Festivalde ayrıca Nefesim Kesilene Kadar da NETPAC (Asya Filmleri Teşvik Ağı) Ödülü’nün sahibi oldu.