Gençlik Kısa Film Festivali

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Pera Film, 22 – 26 Nisan tarihleri arasında Uluslararası Gençlik Kısa Film Festivali’ni ağırlıyor

Türkiye’de 13-19 yaş arası gençlere yönelik uluslararası tek kısa film Yarışması olma özelliğine sahip olan TISFEST Kısa Film Yarışması, Teen International Shorts Festival kapsamında, yaş sınırı haricinde başka bir kısıtlama olmadan herkese açık olarak bu yıl üçüncü kez düzenleniyor. Amacı öğrencilere genç yaştan sinema sevgisi kazandırarak Türk ve dünya sinemasının geleceğine katkıda bulunmak olan yarışma, genç yönetmen adaylarına fırsatlar sunuyor. TISFEST Kısa Film Yarışması tüm gençleri film çekmeye davet ediyor. Sinema çevreleri tarafından büyük takdir gören yarışma, yarışmacıların filmlerinin dünya çapındaki okul ve film festivallerinde gösterimine de olanak sunuyor. Geçtiğimiz yıl tüm dünyadan 216 kısa filmin katıldığı yarışmanın finalistleri festival haftasının dışında düzenlenen 5 farklı ülkede 8 TISFEST özel gösterimi kapsamında seyirciyle buluştu. Yarışma sonuçları, genç sinemacıların ustalar ile bir araya geleceği ve ödüllerin sahiplerini bulacağı festivalin son gecesinde, 25 Nisan’da açıklanacak. Yarışmanın ön jürisinden açıklanan isimler arasında; yönetmenler; Burak Çevik, Mehmet Can Yavuz, Hemi Behmoaras, eleştirmen; Demet Öztürk ve festival direktörü Berkant H. Erdem. Jüride ise kesinleşen isimler, Tepenin Ardı filminin yönetmeni Emin Alper ve Cannes Film Festivali’nde bu yıl Altın Kamera ödülünü alan Anthony Chen. Animasyon jürisinde ise Ayçe Kartal ve Andrea Schneider filmleri değerlendirecek.