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George Lucas'ın yarattığı 'Star Wars' serisi yıllar sonra geri dönüyor

2012'de açıklanan 3 yeni Star Wars filminin çekileceği açıklaması hayata geçti ve serinin ilk filminin çekimlerine Mayıs ayında başlanacağı açıklandı.

Filmde olaylar 1983 yapımı serinin altıncı filmi olarak bilinen "Return of the Jedi"ın 30 yıl sonrasında gerçekleşecek. Yapımda, yeni genç isimlerin yanısıra tanıdık yüzlerin de rol alacağı açıklandı. Bu açıklama yıllar önceki üçlemede oynayan Mark Hammil, Harrison Ford ve Carrie Fisher'ın de yedinci bölümde rol alabilecekleri iddialarını gündeme getirdi.