Gezi belgeseli 1. yılında Esenkent'te!

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Başlangıç belgeseli 30 Mayıs’ta Esenkent’te gösterilecek

ABD'den Londra'ya 8 ülkede, Türkiye genelinde 50'yi aşkın il ve ilçede toplu gösterimi yapılan ve Başbakan'a hakaretten hakkında soruşturma açılan Başlangıç belgeseli, Gezi'nin 1. yıldönümünde Esenkent'te gösterilecek.



ADD Bahçeşehir Şubesi'nin evsahipliğinde yapılacak özel gösterimin sonunda Boğaziçi Caz Korosu da sahne alacak. Sunuculuğunu Gülgün Feyman’ın yapacağı etkinliğe, filmin yönetmeniSerkan Koç, Gazeteci Mustafa Mutlu, TGB Genel Başkanı Çağdaş Cengiz ve birçok sürpriz konuk katılacak.



Etkinlik, 30 Mayıs Cuma akşamı saat 19:30'da, Esenkent Kültür Sanat ve eğitim Vakfı Rıfat Ilgaz Kültür Merkezi’nin 3500 kişilik açık hava tiyatrosunda izleyebilirsiniz..