Ghostbusters hayranları, bir yerde toplanmış en büyük hayalet kıyafetli insan topluluğunu oluşturarak yeni bir Guinness Dünya Rekoruna imza attılar.

Organizasyon, ülkemizde 29 Temmuz’da vizyona girecek “Ghostbusters: Hayalet Avcıları” filmi için Sony Pictures Entertainment tarafından düzenlendi. Otuz yıl önceki Ghostbusters filmlerinin yeniden çevrimi olan ve tüm dünyada Temmuz ortasından Ağustos ayı sonuna kadar vizyona girecek filmin hayranları, Singapur’da, Marina Bay Sands, The Event Plaza’da, üzerinde filmin ikonik “no ghost” logosunu taşıyan hayalet kostümlerini giyerek bir araya geldiler. Guinness Dünya Rekorları hakemince teyit edilen, toplam 263 hayalet kostümlü film hayranları da böylece yeni bir başlık açarak, Bir Alanda Toplanan En Geniş Hayalet Kostümlü İnsan Grubu rekorunu kırdılar.









Ghostbusters filminin yönetmeni Paul Feig, “Bu kadar insanın bir araya gelerek, hayalet kostümlerini giymeleri ve yeni bir Guinness Dünya Rekoru oluşturmaları, 32 yıl önce bu seriyi yaratan Dan, Harold ve Ivan’a gerçek bir saygı duruşudur” derken,

Guinness Dünya Rekorları hakemi Rishi Nath, “Ghostbusters hayranlarının bu adanmışlığından ve macera ve eğlence anlayışlarından inanılmaz derecede etkilendik. Resmi olarak onaylanmıştır – Bu muhteşem bir başarıdır” dedi. Bu açıklamaların ardından, filmin hayranları Ghostbusters’ın yıldızı Melissa McCarthy ve yönetmen Paul Feig’in katıldıkları kırmızı halı törenine katıldılar.

'Ghostbusters: Hayalet Avcıları' 29 Temmuz’da sinemalarda...

