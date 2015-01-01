Gillian Jacobs, Girls kadrosunda

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Oyuncu Mimi-Rose karakteriyle dizide düzenli olarak yer alacak

HBO’nun üç sezondur devam eden Altın Küre ödüllü dizisi Girls, kadrosuna yeni bir oyuncuyu katmaya hazırlanıyor! Geçtiğimiz haftalarda sürpriz bir şekilde iptal edilen Community dizisinde canlandırdığı Britta karakteriyle tanınan güzel aktris Gillian Jacobs, dizinin 4. sezon kadrosuna dahil oldu. Jacobs, Mimi-Rose Howard isimli karakteri canlandıracak ve dizide düzenli olarak yer alacak. Oyuncunun ilk görünüşü sezonun 5. bölümü olacak “Mimi-Rose”da gerçekleşecek. Bölüm, adından da anlaşılacağı gibi Jacobs’ın karakterini merkeze alacak.



New York’ta yaşayan 20'li yaşlarının ortalarında bir grup kadının, kendi başlarına ayakta kalma serüvenlerini ekranlara getiren Girls; geçtiğimiz Mart ayında “Two Plane Rides” bölümü ile 3. sezonunu noktalamıştı. Dizinin 4. sezonunun 2015’te ekranlara gelmesi bekleniyor.