27 yıl sonra canlı yayında: Can bizim kardeşimiz, ben de yeni öğrendim

Televizyon dünyası çarpıcı bir yaşam öyküsünü konuşuyor. Bugün canlı yayına taşınan olay şöyle ortaya çıktı:

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde yaşayan ve 2 yaşındayken bırakıldığı yetiştirme yurdunda büyüyen 27 yaşındaki Can Gönül iş başvurusu için istenilen aile nüfus kayıt örneği belgesinde milli futbolcu Gökhan Gönül’ün kardeşi olduğunu öğrendiğini iddia etti.

Can Gönül, ailesinin olduğunu şans eseri öğrendiğini anlattı: "1994 doğumluyum. 2 yaşımdan 18 yaşıma kadar yurtta büyüdüm. Koltuk fabrikası olsun, garsonluk olsun birçok yerde çalıştım. Yurtta kaldığım için memurluk hakkı tanındı. KPSS’ye girdim, sınav iptal olunca da kuraya kaldım. Orada memur oldum. Bize iş başvurusu için belgeleri tamamlamamız gerektiğini söylediler. Ben de istenilen belgeler için nüfus kayıt örneği çıkarttığımda ailemin olduğunu öğrendim. Gökhan Gönül, Nilüfer, Ahmet, Hakan, Volkan isimlerinin ailem olduğu yazıyordu. Ben bunları hayatım boyunca görmemiştim. Ama sağ olduklarını öğrendim. Ondan sonra iş yerinden bir abime danıştım. Onlar da yardımcı olarak durumu öğrendiler.”

GÖKHAN GÖNÜL CANLI YAYINA KATILDI

Ünlü futbolcu Gökhan Gönül, bugün Didem Arslan'ın sunduğu canlı yayına katıldı ve Can Gönül'ün kardeşi olduğunu söyledi.

Gökhan Gönül, "Can bizim kardeşimiz. Annesi babası ona ulaşmaya çalışıyor. Ben de bunu 3, 4 gün önce öğrendim. 3 kardeştik, 4 kardeş olduk. Kalabalık aile iyidir. Can'cım, 3 4 gündür annen baban sana ulaşmaya çalışıyor, bizler de öyle. Özel hayatını çok fazla anlatmaya gerek kalmadığını düşünüyorum. Zaten annen baban da seni bekliyor, bizler de bekliyoruz. Annem babam televizyonlara çok alışkın insanlar değil, ben de çok sevmem aslında biliyorsunuz. Ben de Can gibi belli bir yaşa kadar annesiz büyüdüm. (20 yaşında kadar). O yüzden Can'ın da çok fazla özel hayatını da paylaşmasından yana değilim. Her şeyin herkesi bilmesine gerek yok. Yeterince zamanı da var. Kendi kardeşlerine, annesine babasına yaşananları anlatabilir. Bir an önce oradan ayrılıp annesinin babasının hemen yanına gelebilir" dedi.

Gökhan Gönül, "20 yaşına kadar neden annenizi göremediniz" sorusu üzerine, "Ayrılardı çünkü, ben buldum annemi, aynı Can'ın bizi bulmaya çalıştığı gibi. Çok fazla girmek istemiyorum, sizden de ricam çok fazla özel hayatı kurcalamadan bir an önce Can da ne kadar çok annesini, babasını görmek istiyor. Bir an önce gelsin annesinin, babasının kardeşlerinin yanına. Konuşacağı, dertleşeceği şeyler vardır. Biz onu bir an önce yanımıza bekliyoruz.

Gökhan Gönül, "Biraz Can'la konuşmak ister misiniz sorusu üzerine "Ben mümkünse onunla yüz yüze görüşmek isterim. Telefonla konuşmak, herkesin içerisinde benim de ona sormak istediğim şeyler vardır, onun da bana vardır. En kısa sürede, mümkünse bugün yüz yüze görüşmek istiyorum" dedi.

Gökhan Gönül, Didem Arslan'ın Can'ın sürekli ağladığını söylemesi üzerine "Anlıyorum ben de çocukluğumda çok ağladım. Ben de anne babamla birlikte büyümedim. Babamla birlikte büyüdüm. Ben Can'ın neler yaşadığının çok farkındayım, bir an önce aramızda görmek istiyorum" diye konuştu.