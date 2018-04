Gömmeye devam!

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Ömer Vargı'nın yönettiği ve Şevket Çoruh ile Emre Kınay'ın başrolünde oynadığı "On Yılda Bir: İnşaat 2" ile seslendirmelerini Haluk Bilginer, Ahmet Kural ve Murat Cemcir'in yaptığı "Evliya Çelebi ve Ölümsüzlük Suyu" adlı yerli animasyon ve yeni kurgusuyla "Tarzan" haftanın önemli yapımları arasında. İşte 5'i yerli 10 yeni filmin vizyona girdiği haftanın filmleri...

"On Yılda Bir: İnşaat 2"

Ömer Vargı'nın yönettiği ve Şevket Çoruh, Emre Kınay, Yeşim Büber, Bülent Kayabaş, Itri Koşar, Tuncay Beyazıt, Şehsuvar Aktaş ile Günay Karacaoğlu'nun oynadığı "On Yılda Bir: İnşaat 2", iki arkadaşın On yıl hapis yatıp çıktıktan sonra giriştikleri yeni macerayı anlatıyor.



Filmin konusu özetle şöyle: "Ali ve Sudi on yıl hapis yatıp çıktıktan sonra özgürlüğün tadını çıkarırken kıyıya iki ceset vurur. İki arkadaş başlarına bela almamak için cesetleri hemen gömerler ama karmaşık bir cenderenin içine de düşmekten kaçamazlar. Aşık oldukları kadınlarla başka bir ülkeye gitme planı yaparlarken cesetlerin arkası yine çorap söküğü gibi gelir."



"Unutma Beni İstanbul"

Uluslararası platformda başarılar kazanmış altı yönetmenin bir araya gelip yaptığı altı kısa filmden oluşan "Unutma Beni İstanbul", izleyici ile buluşuyor.



Artistik Direktörlüğünü Hüseyin Karabey'in üstlendiği "Unutma Beni İstanbul", uluslararası platformda başarılar kazanmış altı yönetmenin, İstanbul'un geçmişinde yalnızca mevcut Türkiye halklarının bulunmadığını ifade etmek amacıyla bir araya gelip yaptığı altı kısa filmden oluşuyor. Her biri 15'er dakika uzunluğundaki kısa filmlerden oluşan yapım, yönetmenlerin kendi hayatlarından ya da tanık oldukları birinin hayatından hikayeleri konu alıyor.



Filmde; İstanbul'da olma sebepleri birbirinden farklı olan Boşnak oyuncu Alma, Vangelis, Martha, Armenak ve orta yaşlı çift Dragan ile Ana'yı kentin kozmopolit tarihi bir araya getiriyor.



"Deniz Seviyesi"

Damla Sönmez, Ahmet Rıfat Şungar, Jacob Fishel ile Sanem Öge'nin oynadığı "Deniz Seviyesi"nin yönetmenliğini, Esra Saydam ile Nisan Dağ birlikte yaptı.



Aradaki okyanuslara rağmen geride bırakılamamış bir aşkın öyküsünün anlatıldığı filmin konusu özetle şöyle: "Damla, New York'ta yaşayan başarılı bir iş kadınıdır. Onu seven Amerikalı kocası ve karnındaki 6 aylık bebeğine rağmen Damla'nın aklı hala geçmiştedir. Çocukluğunu geçirdiği yazlık evi kuzeninin satacağını öğrenince, Damla kocasıyla beraber Ayvalık'a gider. Aklındaki tek şey, 8 sene önce açıklama yapmadan terk ettiği eski dostu ve sevgilisi Burak'la yüzleşmektir, ancak Burak ona kapılarını kapamıştır. Damla'nın kendisi ve geçmişi ile barışabilmesi için, senelerce sakladığı sırrını Burak'a anlatması gerekir."



Geçmiş ve şimdiki zaman arasında sıkışıp kalmış bir kadının iyileşme ve büyüme hikayesinin konu edinildiği film, En İyi Yönetmen ve En İyi Kadın Oyuncu'nun da aralarında bulunduğu 6 dalda Altın Koza ödülüne layık görülmüştü.



"Olur Olur!"

Kerem Çakıroğlu'nun yönettiği filmin oyuncu kadrosunda Ayten Uncuoğlu, Alper Kul, Mehmet Özgür, Aylin Kontente, Ayça Varlıer, Şinasi Yurtsever, Onur Buldu ile Selin Yeninci yer alıyor.



Komedi türündeki filmde, kendi hayatları çok da yolunda olmayan yaşam koçu Zihni ve asistanının, tek müşterileri Ali'nin hayatını son derece farklı ve yaratıcı teknikler kullanarak yoluna sokma çabaları izlenebilecek.



"Evliya Çelebi ve Ölümsüzlük Suyu"

Serkan Zelzele'nin yönettiği "Evliya Çelebi ve Ölümsüzlük Suyu", haftanın yerli animasyon filmi.



Seslendirmelerini Haluk Bilginer, Ahmet Kural ve Murat Cemcir'in yaptığı filmde; "Ölümsüzlük Suyu'nun peşinde olan Evliya Çelebi 17. yüzyılda Nil nehri kıyısında aradığını bulur, ancak kötü kraliçe, onun bu mutluluğu uzun uzadıya yaşamasına izin vermez ve Evliya Çelebi kendini uzun bir uykuda bulur. Uyandığında ise kendisini iki kıtanın kesiştiği İstanbul'da bulur. Günümüz İstanbul'unda uyanan Evliya Çelebi'ye hikayede akıllı ve zeki olan on yaşındaki Can arkadaşlık eder."



"Serena"

"Düzenbaz" ve "Umut Işığım" filmlerinde kimyaları fazlasıyla tutan Jennifer Lawrence ve Bradley Cooper ikilisi, bu hafta yeni filmleri "Serena" ile izleyicinin karşısına çıkıyor.



Amerikalı yazar Ran Rash'ın aynı adlı romanından uyarlanan yapımın yönetmenliğini Susanne Bier üstlendi.



Jennifer Lawrence ile Bradley Cooper'ın başrollerini üstlendiği dram türündeki filmde; 1929 yılında Kuzey Carolina'ya yerleşmek için yaşadıkları Boston kentinden ayrılan genç bir çiftin hikayesi anlatılıyor.



"Kirli Para"

"Bullhead" filmiyle Oscar'a aday olan Yönetmen Michael R. Roskam, yeni polisiye dramı "Kirli Para" ile sinema severlerin karşısına çıkacak.



Dennis Lehane'ın kısa hikayesinden beyaz perdeye uyarlanan filmin başrol oyuncusu Tom Hardy, "Bob Saginowski" karakteri ile yer altı dünyasında gangsterlerin kirli para transferini yaptıkları bir barmeni canlandırıyor.



Tom Hardy'a; Noomi Rapace, geçen yıl hayatını kaybeden James Gandolfini, Matthias Schoenaerts, John Ortiz, Ann Dowd, Michael Aronov, James Frecheville, Elizabeth Rodriguez, Tobias Segal ve Michael Esper eşlik ediyor.



"Yıldızlararası"

Christopher Nolan'ın yönettiği filmin oyuncu kadrosunda Matthew McConaughey, Anne Hathaway, Jessica Chastain, Bill Irwin, Ellen Burstyn, Michael Caine, Wes Bentley, Casey Affleck, David Gyasi, Mackenzie Foy ile Topher Grace var.



Macera ve bilim-kurgu türündeki filmde; dünya üzerindeki yaşam sona ererken; bir grup araştırmacının bulunduğumuz galaksinin ötesine yolculuk edererek, insanların yıldızların ötesinde yaşamını sürdürmesinin mümkün olup olmayacağını keşfe çıkması konu ediniyor.



"Alexander ve Felaket, Korkunç, Berbat, Çok Kötü Bir Gün"

Miguel Arteta'nın yönettiği; Steve Carell, Jennifer Garner, Ed Oxenbould, Burn Gorman ve Jennifer Coolidge'nin oynadığı "Alexander ve Felaket, Korkunç, Berbat, Çok Kötü Bir Gün" haftanın yabancı komedi filmi.



Filmde, başına talihsiz olaylar gelen 12 yaşındaki Alexander'ın (Ed Oxenbould), doğum gününün gecesinde ailesinin kötü bir gün geçirmesi için dilek tutması sonucu bu dileğin kabul olmasının doğurduğu pişmanlık anlatılıyor.



"Tarzan"

Beğeniyle izlenen "Tarzan" filmi bu kez yeniden kurgulanarak izleyicinin karşısına üç boyutlu bir animasyon filmi olarak çıkıyor.



Yönetmenliğini Reinhard Klooss'ın üstlendiği filmin oyuncu kadrosunda Kellan Lutz, Spencer Locke, Robert Capron ve Jaime Ray Newman yer alıyor.



(AA)