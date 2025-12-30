Gönül Dağı bu hafta var mı? Gönül Dağı yeni bölüm ne zaman?
2026 yılının ilk haftasında televizyon ekranlarında tam bir "yılbaşı sessizliği" hakim. Kanalların reklam yapılandırmaları ve set çalışanlarının tatil yapması nedeniyle, birçok sevilen dizi yeni bölümlerine 1 hafta (bazıları 2 hafta) ara veriyor. Peki Gönül Dağı bu hafta var mı? Gönül Dağı yeni bölüm ne zaman?
Yılbaşı haftasında televizyon dünyasında yaşanan bu geleneksel "reklam ve tatil arası", bu yıl da tüm kanalların yayın akışını kökten değiştirdi. İzleyiciler için 31 Aralık gecesi büyük bir eğlence şöleni sunulurken, takip eden haftada sevilen dizilerin yerini sinema filmleri ve özel programlar alıyor.
6 sezondur TRT 1 ekranlarında evlerimize konuk olan ve sapsarı bozkırın sıcaklığını taşıyan Gönül Dağı dizisinin bu hafta yayınlanıp yayınlanmayacağı, dizinin sadık izleyicileri için en büyük merak konularından biri haline geldi.
Gönül Dağı dizisi, yılbaşı arası nedeniyle 3 Ocak Cumartesi akşamı yeni bölümüyle ekrana gelmeyecek. Gedelli kasabasındaki maceraların devam edeceği yeni bölümün, bir haftalık aranın ardından 10 Ocak 2026 Cumartesi günü yayınlanması bekleniyor.
Gönül Dağı | 199. Bölüm Özet
Kaya Ailesi, Taner’in durumu için endişelenir. Aileyi büyük bir karar beklemektedir. Taner’in tedavisi için hastaneye gitme durumu gündeme gelir. Veysel, amcaoğlunun hastaneye gitmesini önlemek için ne yapacaktır?
Taner, tedavi sürecinde Kafkas Amca adında yaşlı bir mucitle karşılaşır. Kafkas Amca, Taner’e bir emanet bırakır. Taner, emaneti bulabilecek midir?