"Gönül Dağı" ne zaman sezon finali yapacak? Tarih belli oldu
Televizyon dünyasında sezon sonu yaklaşırken, yerli dizilerin yeni sezondaki akıbetleri de netlik kazanmaya başladı. Reyting listelerinde üst sıraları parselleyen yapımlar "devam" kararı alırken, beklenen başarıyı yakalayamayan projeler ekranlara veda etmeye hazırlanıyor. Bu süreçte en dikkat çekici haber ise TRT 1’in fenomen yapımı Gönül Dağı cephesinden geldi. Peki "Gönül Dağı" ne zaman sezon finali yapacak?
Yayın döneminin sonuna yaklaşılırken, TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşan dev yapımların gelecek sezondaki akıbetleri resmiyet kazanmaya başladı. Cennetin Çocukları, Taşacak Bu Deniz, Teşkilat ve Mehmet: Fetihler Sultanı gibi güçlü projeleri bünyesinde barındıran kanal, "devam" diyeceği yapımları tek tek açıklıyor.
TRT yönetimi, geçtiğimiz günlerde Taşacak Bu Deniz ve fenomen ajan dizisi Teşkilat için yeni sezon onayını verdiğini duyurmuştu. Bugün ise gözlerin çevrildiği bir diğer rekortmen yapım olan Gönül Dağı cephesinden izleyiciyi sevindiren haber geldi.
Hali hazırda 6. sezonuyla ekranlarda olan ve genel beklentinin "final" yönünde olduğu Gönül Dağı için TRT’den beklenmedik bir hamle geldi. Gazeteci Birsen Altuntaş’ın haberine göre; reytinglerdeki başarısını istikrarla sürdüren diziye 7. sezon onayı verildi.
Bozkırda bir Anadolu masalını anlatan yapımın önümüzdeki döneme dair takvimi de netleşti:
Sezon Finali: 6 Haziran 2026
Yeni Sezon Başlangıcı: Eylül 2026
Böylece Gedelli kasabasının sıcak hikayeleri, Eylül ayından itibaren 7. sezonuyla kaldığı yerden izleyiciyle buluşmaya devam edecek. Diğer yapımların akıbetine dair görüşmelerin ise sürdüğü öğrenildi.