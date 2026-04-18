Gönül Dağı neden yok? Gönül Dağı yeni bölüm ne zaman?
TRT 1 ekranlarının sevilen yapımı Gönül Dağı, 6. sezonunda da Cumartesi akşamlarının vazgeçilmezi olmaya devam ediyor. Bozkırın sıcak hikayesini anlatan dizinin bu akşam neden ekranda olmadığı merak ediliyor. Peki Gönül Dağı neden yok? Gönül Dağı yeni bölüm ne zaman?
TRT 1 ekranlarının altı sezondur büyük bir ilgiyle takip edilen dizisi Gönül Dağı, hafta içi yaşanan toplumsal hassasiyetler ve televizyon kanallarının genel yayın politikalarındaki değişiklikler nedeniyle bu akşam izleyicisiyle buluşamıyor.
Gönül Dağı Bu Akşam Neden Yok?
Ülkemizde yaşanan üzücü olaylar sonrasında birçok kanal, eğlence ve dram içerikli yapımlarının yeni bölümlerini bir süreliğine askıya aldı. TRT 1 de bu kapsamda pazar günü olduğu gibi cumartesi akşamı için de akış değişikliğine giderek Gönül Dağı yerine sinema filmlerine yer verme kararı aldı.
18 Nisan 2026 Cumartesi TRT 1 Güncel Yayın Akışı
Bu akşam dizinin saatinde Gedelli hikayesi yerine yabancı sinema keyfi yaşanacak:
19:00: Ana Haber
20:00: Ferdinand (Yabancı Sinema)
21:45: Kartal Eddie (Yabancı Sinema)
23:30: Pelin Çift ile Gündem Ötesi
Gönül Dağı 214. Bölüm Ne Zaman Yayınlanacak?
TRT tarafından henüz resmi bir tarih duyurulmamış olsa da, yayın akışındaki bu tip zorunlu araların ardından dizilerin genellikle bir sonraki hafta normal düzenine döndüğü bilinmektedir.