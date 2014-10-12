Gönül İşleri veda etti

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Star TV'nin sevilen dizisi Gönül İşleri final bölümüyle veda etti.

Başrollerinde Sinem Kobal, Bennu Yıldırımlar, Selma Ergeç, Timuçin Esen ve Sezai Aydın gibi oyuncuların yer aldığı Gönül İşleri dizisi, 26 Nisan Pazar akşamı yayınlanan 28. bölümü ile ekranlara veda etti.



Anneleri evi terk ettikten sonra babalarıyla baş başa kalan Servet, Saadet ve Sevda adlı 3 kız kardeşin hikayesinin anlatıldığı; yapımcılığını Erol Avcı'nın (TMC Film) yaptığı 'Gönül İşleri'nin yönetmen koltuğunda Türkan Derya ve Murat Aksu vardı. Meryem Gültabak'ın senaryosunu yazdığı 'Gönül İşleri', yayın hayatına 12 Ekim 2014 Pazar günü başlamıştı.