Goosebumps Canavarlar Firarda

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Edebiyat fenomeni beyazperdeye de taşındı.

Scholastic yayınlarının, 1992 yılında ilk kez çıkartmaya başladığı Goosebumps kitapları, tüm dünyada 32 dilde basılarak 400 milyon’dan fazla satıldı. Kitapların yazarı R.L. Stine tarihin en çok satan çocuk kitapları yazarı olarak biliniyor. Ve şimdi bu edebiyat fenomeni beyazperdeye de taşındı.

Filmde; büyük şehirden küçük bir kasabaya taşındığı için mutsuz olan delikanlı Zach Cooper (Dylan Minnette), taşındıkları evin tam yanındaki evde yaşayan güzel kız Hannah (Odeya Rush) ile karşılaşıp, Champ (Ryan Lee) ile de kısa sürede arkadaş olduklarında yeni hayatı için umutlanır. Ama her umut ışığının peşinde dolaşan bir de bulut vardır. Zach Hannah’nın gizemli babasının, Goosebumps kitaplarının yazarı, R.L. Stine (Jack Black) olduğunu öğrendiğinde, bunu bir kez daha anlar. Zach, yan evdeki komşularını daha iyi tanıdıkça Stine’nın korkunç bir sırrı olduğunu da öğrenir. Stine’ın kitaplarını ünlü yapan yaratıklar gerçektir ve Stine onları kitaplarında kilitli tutarak okurlarını korumaktadır. Stine’ın yaratıkları kazara serbest kaldıklarında, Zach’in hayatı da garipleşecektir.

Film, 27 Kasım'da vizyona girecek.