Amerikan televizyon yapımlarının değerlendirildiği Emmy Ödül Töreni, 17 Eylül’de CBS kanalından canlı yayınlanacak. HBO’nun iddialı dizisi Westworld 22 daldaki adaylığıyla şimdiden gecenin kazananı olarak nitelendiriliyor.

HOLLYWOOD SİNEMASI denince Altın Küre ve Oscar ödülleri neyse Amerikan yapımı televizyon dizileri için de Emmy ödülleri öyle. Gözler bu yıl HBO, Netflix ve NBC’nin üzerinde. Bugüne kadar zaten çuvalla ödül götüren Games of Thrones adaylar arasında yok ama diğerleri hiç de öyle hafife alınacak gibi değil. Elbette törenin üç sacayağını En İyi Drama Dizisi, Drama Dalında En İyi Erkek Oyuncu ve Kadın Oyuncu oluşturuyor.





Bu yıl 69’uncu kez düzenlenecek olan Emmy Ödül Töreni’nin En İyi Drama dalında yedi dizi var; Better Call Saul, The Crown, The Handmaid’s Tale, House of Cards, Stranger Things, This is Us ve Westworld. Daha ilk günden çok ses getiren Westworld’un en güçlü rakipleri ise Kraliçe 2. Elizabeth’in saltanatının ve 20’nci yüzyılın ikinci yarısında şekillenen olayların siyasi gelişimini anlatan The Crown ve distopik bir gelecekte köktendinci teokratik bir diktatörlük altında yaşamaya çalışan bir cariyenin hayatını anlatan The Handmaid’s Tale gibi görünüyor.Tabii diziler kadar başrol oyuncularını da heyecanlı günler bekliyor. Anthony Hopkins, Westworld ile Drama Dalında En İyi Erkek Oyuncu adayları arasında açık ara önde ama 2013 yılından beri aynı ödüle aday gösterilmesine rağmen henüz alamayan Kevin Spacey’nin alması da sürpriz olmaz. Gelelim En İyi Kadın Oyuncu Ödülü’ne… The Crown’daki rolüyle Claire Foy ve The Handmaid’s Tale’deki rolüyle Elisabeth Moss sanki diğerlerinden bir adım önde duruyorlar. En İyi Mini Dizi kategorisinin yıldızı ise kesinlikle Fargo bence ama National Geographic’in iddialı yapımı Genius da son dakika ters köşe yapabilir. En İyi Erkek Oyuncu/Mini Dizi/TV Filmi kategorisinin adayları arasında kimler yok ki?