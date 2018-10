Emmy ödülleri 17 Eylül’de, Los Angeles Microsoft Tiyatrosu’nda düzenlenecek olan törenle sahiplerini bulacak. Bu yıl 70’inci kez verilecek ödüllerin en güçlü adayları ise yine sürpriz değil. Bakalım Game of Thrones, Westworld, geçen yıl ödül alan The Handmaid’s Tale, The Crown ve Stranger Things dizilerinden ipi göğüsleyen hangisi olacak?

Yazı: Gülru İncu



Hollywood sineması denince Altın Küre ve Oscar ödülleri neyse Amerikan yapımı televizyon dizileri için de Emmy ödülleri öyle. 1946 yılında kurulan Uluslararası Televizyon Sanatları ve Bilimleri Akademisi tarafından verilen Emmy ödülleri bu yıl 70’inci kez sahiplerini bulacak. En güçlü adaylar geçen yıldan bu yana çok değişiklik göstermedi aslında yani HBO dizileri Game of Thrones ve Westworld yine en güçlüler gibi görünüyor. Bugüne kadar resmen çuvalla ödül götüren HBO kanalının kült dizisi Game of Thrones bu yıl 22, Westworld ise 21 dalda aday. Drama dalındaki adayların hepsi güçlü, The Americans, The Crown, Game of Thrones, The Handmaid’s Tale, Stranger Things, This is Us ve Westworld arasındaki rekabet kıyasıya sürüyor. İkinci sezonu başlayan Ozark’ta izlediğimiz Jason Bateman, Westworld’da rol alan yılların deneyimli oyuncusu Ed Harris, yine Westworld’den Jeffrey Wright Drama Dalında En İyi Erkek Oyuncu Ödülü’nün en güçlü adayları.





Westworld



Kıran kırana rekabet

Geçen yıldan bu yana, Emmy’nin en prestijli ödüllerinden Drama dalında, en iyi kadın oyuncu adayları arasında kıran kırana bir rekabet yaşanıyor. Claire Foy, Elisabeth Moss, Evan Rachel Wood ve Keri Russell geçen yıl olduğu gibi bu yıl da Drama dalının kare ası olarak karşımızda. 2. Dünya Savaşı’nın yarattığı yıkımın ardından İngiltere’de tahta geçen II. Elizabeth’in siyasetteki ilk yıllarının perde arkasını anlatan The Crown, geçen yıl olduğu gibi bu yıl da adı çok sözü edilen diziler arasında. Kraliçe II. Elizabeth’i canlandıran Claire Foy yine aday doğal olarak. Margaret Atwood’un aynı adlı romanından uyarlanan The Handmaid’s Tale ile geçen yıl En İyi Kadın Oyuncu seçilen Elisabeth Moss iki kez aynı ödülü alır mı bilinmez ama güçlü bir aday. Westworld ile Evan Rachel Wood ile The Americans’ın başrol oyuncusu Keri Russell da çok güçlü.





The Handmaid's Tale The Crown



Onların favorileri

Mark Wahlberg, bu ay gösterime giren Mile 22’de Amerikan istihbarat ajanı James Silva olarak karşımıza çıkacak. Uyumsuz serisinde izlediğimiz Theo James’in oynadığı Komplo (Backstabbing for Beginners) gerilim dolu bir macera. Blacklist’le şöhretine şöhret katan Ryan Eggold ise Spike Lee’nin yeni filmi BlacKkKlansman ile sinemalara konuk olacak.