'Gözümün Nuru'na Moskova'dan ödül

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Melik Saraçoğlu ve Hakkı Kurtuluş'un yazıp yönettiği "Gözümün Nuru" filmi, 36. Uluslararası Moskova Film Festivali'nden ödülle döndü.

Uluslararası Moskova Film Festivali’nin Grand Prix ödülünü Kazuyoshi Kumakiri’nin Japon filmi ’My man’ aldı. Jüri özel ödülü ise Türk filmi ’Gözümün Nuru’na gitti.



36. Uluslararası Moskova Film Festivali’nin kapanış töreni "Rossiya" tiyatrosunda yapıldı. Jüri özel ödülünü yönetmenliğini Melik Saraçoğlu ve Hakkı Kurtuluş’un yaptığı ’Gözümün Nuru’ filmi aldı. Filmde sinema tutkunu gencin göz retinasında karşılaştığı sorunlar ve geçirdiği ameliyatlar ve bu sürede korkularıyla yüzleşmesi; dahası sinemayla kurduğu takıntılı aşkı da gözden geçirmesi konu alınıyor.



Hakkı Kurtuluş ve Melik Saraçoğlu’nun senaryoya ve yönetmenliğe beraber imza attıkları son yapım olan film, sıra dışı bir konuya ve çekim planlarına sahip. Jüri ödülü Japon yönetmen Kazuyoshi Kumakiri’nin ’My Man’ filmine verdi. Aynı zamanda bu filmde başrol oynayan Tadanobu Asano en iyi erkek oyuncu ödülünü almaya hak kazandı.

’En iyi kadın oyuncu’ ödülü ise, Ukraynalı aktrist Natalka Polovinka’ya gitti. Törene katılamayan Polovinka’nın ödülünü Ukrayna Yönetmenler Ulusal Birliği’nin Başkanı Sergey Trımbaç aldı. Trımbaç, "Kültür siyasi deliliğe karşı koymalı. İki ülke arasında yaşananlara anlayışla yaklaşan Rus kültürünün yetkililerine çok minnettarım. Olayların iyi şekilde sonlanmasını umuyorum" diye konuştu.



"En iyi yönetmen" ödülünü "Da i Da" filmiyle Valeriya Germanika aldı. "Glubokaya Lyubov" (Derin Aşk) filmiyle Polonyalı yönetmen Yan Matuşinsky en iyi belgesel film ödülünü almaya hak kazandı. En iyi kısa metraj film ödülünü Maksim Şavkin’in "14 adım" filmi aldı. Uluslararası Moskova Film Festivali 19-28 Haziran tarihleri arasında yapıldı. Festivalde 75 bin seyircinin izlediği 367 film gösterildi.