Grace'in çocuklarından filme veto!

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Nicole Kidman’ın Monako Prensesi ve aktris Grace Kelly’i canlandırdığı ‘Grace of Monaco’ gösterime girmeden pek çok tartışmaya neden olmaya devam ediyor

Olivier Dahan’ın yönettiği ve 67. Cannes Film Festivali açılışında galasını yapacak filme Kelly’nin çocuklarından “tamamen kurgusal” olduğu gerekçesiyle daha önceden tepki gelmişti. Aile şimdi de festivale gitmeme kararını duyurdu. Senaryonun tamamen ticari çıkarlar doğrultusunda gerçek dışı bir hikaye ile şekillendirildiğini ileri süren aile, yönetmen ve yapımcının kendileri tarafından önerilen düzenlemeleri reddettiklerini söyledi. Özel hikayelerinin gişe kaygısıyla bu şekilde dönüştürülmesinii onaylamadıklarını belirtti. Bu sebeple Grace Kelly ve III. Rainier’in sekizinci açılış töreninde tanıştıkları ve her sene ailenin düzenli olarak katılım gösterdiği Cannes Film Festivali’ne bu sene katılmayacakları bildirildi.