Gravity'nin yönetmeniden ''Believe''

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Gravity filminin Oscar’lı yönetmeni Alfonso Cuarón'un, ilk dizi projesi ''Believe'' izleyenlerden tam not aldı

Gravity filmiyle Oscar kazanan Alfonso Cuarón’ilk TV dizisi Believe’de yeteneklerinin sınırları keşfedilemeyen, yetenekleriyle birlikte masumiyetinin de sınırları test edilen küçük Bo’nun hikayesini kaleme almış. Nesneleri hareket ettirebilen, insanların akıllarındakileri okuyabilen 10 yaşındaki Bo’nun hayatı geçirdiği bir kaza sonucunda tehlikeye girer.Kendisi gibi özel yeteneklere sahip insanlarla ilgilenen tesisten tanıdığı Milton Winter, kötü niyetli insanların minik kızın peşine düştüğünün farkındadır ve Bo’yu koruması için sıradışı birini bulur. Bu sıradışı kişi cinayet suçundan hapis cezası çeken William Tate’ten başkası değildir. Uzun süredir TV’de görmeye alışık olmadığımız bir masumiyet hikayesi anlatan Believe, bir yandan düşündürürken, bir yandan da heyecanın dozunu düşürmemeyi başarıyor. Yayınlanan ilk bölümüyle izleyiciden tam not alan dizi uzun yıllar ekranda kalacak gibi gözüküyor.