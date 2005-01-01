Grey’s Anatomy’den bir iyi, bir de kötü haber!

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Efsane hastane dizisi Grey’s Anatomy' nin 12. sezona dek devam edeceği açıklandı

ABD‘de 2005 yılında başlayan ve şu sıralarda 10. sezonu devam eden Grey’s Anatomy‘nin 2 oyuncusu Patrick Dempsey (Dr. Derek Shepherd) ve Ellen Pompeo (Dr. Meredith Grey) yapımcı ve kanal ile 2 yıllık bir sözleşme imzaladı. Dizinin diğer oyuncuları Sara Ramirez (Dr. Callie Torres), Justin Chambers (Dr. Alex Kerev), Chandra Wilson (Miranda Bailey) ve James Pickens JR. (Dr. Richard Webber) ise 4 yıllık bir anlaşma imzaladı. Bu anlaşmalar kulislerde Grey’s Anatomy’in en azından 12. sezonu göreceği şeklinde yorumlandı. Hali hazırda yayınlanan bölümlerin reytinglerine ve hayranlarına bakarsak söylenenlerin gerçek olması kuvvetle muhtemel. Kötü haber ise dizinin ilk başladığı günden beri kadroda olan Sandra Oh (Dr. Christina Yong)’un bu sezon sonu itibari ile diziden ayrılacağı açıklandı.