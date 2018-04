Grinin Elli Tonu vizyonda!

Sinema severlerin merakla beklediği film Grinin Elli Tonu vizyona girdi! Tüm dünyada çok satan ve bir fenomen haline gelen kitabın merakla beklenen film uyarlaması vizyonda.

Türkiye sinemalarında bu hafta 5'i yerli 8 film vizyona giriyor. Haftanın en iddialı filmi ise, Grinin Elli Tonu!



"Grinin Elli Tonu"

Başrolleri Jamie Dornan ve Dakota Johnson paylaştığı filmin yönetmenliğini Sam Taylor-Johnson yaptı.



İngiltere ve ABD'de, aile içi şiddetle mücadele eden aktivistlerin "şiddeti çekici hale getirdiği" gerekçesiyle boykot edilmesini istediği film, E.L. James'in çok satanlar listesinde yer alan "Grinin Elli Tonu" adlı romanından uyarlandı. Filmin konusu şöyle;

Bir edebiyat öğrencisi olan güzel Anastasia Steele, çekici bir iş adamı olan Christian Grey ile bir röportaj gerçekleştirir. Görüşmeye gittiğinde karşısında, tavırları ve çekiciliği ile baş döndüren bir adam bulur. Aşk ve ilişkiye biraz mesafeli duran Anastasia, bu zengin ve yakışıklı adamın cazibesine karşı koyamaz ve kendisini çekimine bırakır. Fakat hayatta her şeye karşı doyum noktasına ulaşmış olan Grey'in ilişki ve seks söz konusu olunca kimsenin bilmediği gizli sırları vardır. Genç kız karşısındaki adamla şehvetin bilmediği yollarına da sapacak mıdır?



"Kod Adı: K. O. Z."

Cem Kurtoğlu, Hakan Ural, Hazım Körmükçü, Tolga Karel, Günay Musayeva, Yeşim Alıç, İskender Bağcılar, Turgay Tanülkü, Mehmet Çepiç, Yılmaz Guruda ve Nezih Tuncay gibi isimlerin oynadığı "Kod Adı: K. O. Z." izleyiciyle buluşuyor.



Celal Çimen'in yönettiği film, yargı ve polis teşkilatlarındaki yapılanmalar, MİT'ten basına yansıyanlar, istihbarat müsteşarının ifadeye çağrılması, Gezi olayları ile 17 ve 25 Aralık operasyonlarının hedeflerini işliyor.



Kalabalık bir teknik ekip ve oyuncu kadrosuyla çekilen film, "Hiçbir güç ve yapının Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni parçalayamayacağı" tezine dayanıyor.



"Netekim Karakolu"

Yasin Korkmaz'ın yönettiği, Deniz Sandalcı, Sinan Uğuz, İbrahim Özcan ile Caner Öztaş'ın oynadığı "Netekim Karakolu"nda, 12 Eylül döneminde siyasi olaylarla ilgisi olmayan insanların yaşadığı trajikomik durumlar anlatılıyor.



Mersin'de yaşanmış gerçek bir hikayeden uyarlanan komedi ve dram türündeki filmin konusu şöyle:



"Torosların eteklerinde kendi halinde köylerinde yaşayan bir grup genç, amatör bir sevda ile sinema filmi çekmek için kolları sıvar. Gençler aksiyon türündeki filme başlar ama başlarına gelen bir takım ilginç olaylardan dolayı film tamamlanamaz. Bir süre sonra 12 Eylül 1980 askeri darbesi gerçekleşir. Şüpheli bulunan şahısların evine baskın düzenleyen birlikler, gençlerden birinin evinde yarım kalmış filme ait fotoğrafları, senaryoyu ve 16 mm film makaralarını bulur. Filme gönül vermiş genç ekip başta olmak üzere filmde

amatör biçimde yer alan bütün köy halkı silahlı suç örgütü kurmaktan ve gerilla eğitimi almaktan gözaltına alınır"



"Katran"

Ersen Denk'in yönettiği ve Wilma Elles, Lucia Oskerova, Cihan Toraman ile Yağmur Tanrısevsin'in oynadığı "Katran" haftanın yerli korku filmi.



Azerbaycan'ın Hocalı kasabasında yaşanan katliamı bir aşk hikayesiyle anlatan film, yeni hayatlarına yeni evle başlamak isteyen bir ailenin başına gelen korkunç olaylar etrafında dönüyor.



"Yav He He"

Yücel Gökçek, Sabahattin Yakut, Ayşenil Şamlıoğlu ile Yakup Yavru'nun oynadığı "Yav He He", komedi meraklılarının ilgisini çekmeye aday.



Volkan Özgümüş'ün yönettiği filmin konusu şöyle: "Doğu Anadolu'nun Cırtik köyünde doğan Sabri ile Medeni, hastalanan nenelerinin ilaç masrafları için çareyi sahip oldukları üç koyunu satmakta bulur. İnternete verdikleri ilana İstanbul'dan müşteri çıkınca, İstanbul'a gitmeye karar verirler. Fakat hesaba katmadıkları bir şey vardır. Köyün, futbol düşkünü üç

çocuğu da İstanbul'da futbolcu olmak için onlarla gitmiştir. İstanbul'a gittiklerinde bir koyunun çalındığını fark ederler."



"İçimdeki Balık"

Ertan Velimatti Alagöz'ün yönettiği filmin oyuncu kadrosunda, Deniz Celiloğlu, Deniz Özdoğan, Okan Avcı ile Emirhan Arapoğlu gibi isimler var.



Dram türündeki film, otuzlu yaşlarında fiziksel ve ruhsal sorunları olan bir gencin, gittiği bir hipnoterapi uzmanından aldığı bilgilerle kendindeki fiziksel ve ruhsal bozuklukları bilimle anlamlandırmaya çalışmasını, ardından da huzura kavuşmasını konu alıyor.



"Unutma Beni"

Başroldeki Julianne Moore'un Oscar'da "En İyi Kadın Oyuncu" adayı olduğu filmde, Moore'un yanı sıra Alec Baldwin, Kristen Stewart ile Kate Bosworth oynuyor. Filmin yönetmenliğini Wash Westmoreland ile Richard Glatzer yaptı.



Film, Columbia Üniversitesi dil bölümünde profesör olan ve hayatta istediği her şeye sahip olan Alice Howland'ın, üniversitede yaptığı bir konuşma sırasında çok önemli bir kelimeyi bir türlü hatırlayamamasının ardından göründüğü doktorundan, "Erken Başlangıçlı Alzheimer"a yakalandığını öğrenmesini ve sonrasında yaşanan dramatik süreci konu alıyor.



"Seni Seviyorum Rio"

Stephan Elliott, John Turturro ve Paolo Sorrentino'nun da yer aldığı 10 farklı yönetmenin Rio'yu aşk teması üzerinden hikayeleştirdiği, "Seni Seviyorum Rio", "Cities of Love" serisinin son halkasını oluşturuyor.



"Seni Seviyorum Paris" ve "Seni Seviyorum New York" filmlerinden sonra Rio'da devam eden seri, dünyanın dört bir yanından yıldızlarla dolu bir oyuncu kadrosu ile Rio'da aşık olmanın hikayelerini anlatıyor.



Rio'nun egzotik doğal güzelliklerini ve insan çeşitliliğini şehirde geçen farklı aşk hikayeleri üzerinden anlatan her bir kısa film, iki günlük sürede ve Rio'nun farklı mahallelerinde geçiyor.



Rio'ya hiç gitmemiş birine şehri tanımışlık hissi veren filmin oyuncu kadrosunda Harvey Keitel, John Turturro, Nadine Labaki, Rodrigo Santoro, Ryan Kwanten, Vanessa Paradis ve Vincent Cassel gibi yıldızlar yer alıyor. (AA)