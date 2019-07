Seçim, demokrasi ve mücadele ruhunu kaybetmemek neden önemlidir? Gerçeklik algısı yitirilince neler yaşanır? Politika sinemaya yansırsa ne olur? Çok güzel olur; düşünür, sorgular, varoluşumuzu yeniden gözden geçiririz.

Yazı: Gülru İncu



Dünya tarihi isyanların ve direnişlerin tarihi bir anlamda. Varoluş mücadelelerinin, iktidarın yanında olanla olmayanların, güç meraklılarıyla sıradan olanların tarihi. 2. Dünya Savaşı sırasında Nazi işgaline karşı direnen bir grup insan yakın tarihe önemli notlar düştü örneğin. Sadece tarih değil edebiyat ve sinema da bundan beslendi, bir alt tür oluşturdu. Mahatma Gandhi, 20’nci yüzyılın ilk yarısında İngiliz sömürgesi altındaki Hindistan’da bağımsızlık mücadelesi vermek için İngiliz yönetimine karşı pasif direnişi örgütledi. Aynı adlı film en iyi biyografilerden biri olarak sekiz dalda Oscar aldı.







Seçim kampanyalarının perde arkası

Sadece direnişler değil, politik sistemi seçimler ve seçmenler üzerinden sorgulayan filmler de her zaman ilgi çekti. Örneğin, All The President’s Men (Başkanın Tüm Adamları) bir tür seçim filmi olarak görülebilir, çünkü Robert Redford ve Dustin Hoffman’ın canlandırdığı iki muhabir, Watergate binasındaki basit bir hırsızlık olayını ısrarla takip ederek ABD Başkanı Richard Nixon’ın üçüncü kez başkan seçilebilmek için yürüttüğü seçim kampanyasının kirli yanlarını açığa çıkarıyor. Wag The Dog’da (Başkanın Adamları) ise, ABD Başkanı, seçimler yaklaşırken bir seks skandalı nedeniyle zor duruma düşünce, danışmanları aracılığıyla Balkanlar’da hayali bir savaş çıkarılıyor ve seçmenin gerçeklik algısı medya üzerinden yerle bir ediliyor. Yerli filmlere bakarsak; Kartal Tibet’in yönettiği Koltuk Belası’nda, İmar Müdürlüğü’nde çalışırken belediye başkanlığı seçimlerine aday olan ve rakiplerini ağır bir yenilgiye uğratıp seçimleri kazanan saf Zühtü’nün hikayesi anlatılıyor. Aziz Nesin’in aynı adlı romanından uyarlanan Zübük ise, Türkiye’nin siyasi yapısındaki çarpık karakterleri hicvediyor.







Seçim zamanı filmleri

Politik kampanyaların perde arkası, siyasi oyunlar, başkanlık yarışları ve medyanın halk üzerinde oynadığı algı operasyonları… IMDb puanlarıyla seçim filmlerine göz atmanın tam zamanı.

1. All the President’s Men (Başkanın Bütün Adamları) (8.0)

2. The War Room (7.4)

3. Game Change (Politik Oyunlar) (7.4)

4. Recount (Oyun) (7.4)

5. Wag the Dog (Başkanın Adamları) (7.1)

6. The Candidate (7.1)

7. Nixon (7.1)

8. The Ides of March (Zirveye Giden Yol) (7.1)

9. Primary Colors (Kirli Yarış) (6.7)

10. The Manchurian Candidate (Mançuryalı Aday) (6.6)



