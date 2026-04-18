Güldür Güldür neden yok? (18 Nisan) Güldür Güldür yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?
Show TV’nin sevilen eğlence programı Güldür Güldür Show, hafta içi yaşanan ve ülkemizi yasa boğan Kahramanmaraş'taki okul saldırısı sonrası yayın akışında değişikliğe gitti.
Güldür Güldür Show, hafta içi yaşanan ve ülkemizi yasa boğan Kahramanmaraş'taki okul saldırısı sonrası değişen yayın politikaları nedeniyle bu akşam (18 Nisan 2026 Cumartesi) izleyiciyle buluşamıyor.
Hassas bir dönemden geçilmesi ve kanalların eğlence içerikli yapımlar yerine daha çok sinema veya özel yayınlara yer vermesi sebebiyle programın bu haftaki yeni bölümü askıya alındı.
18 Nisan 2026 Show TV Güncel Yayın Akışı
Bu akşam Ali Sunal ve ekibi yerine, ailecek izlenebilecek bir yerli sinema filmi ekrana geldi:
18:25: Show Haber
20:00: Lohusa (Yerli Sinema)
22:30: Tur Rehberi (Yabancı Sinema)
00:45: Sandık Kokusu (Tekrar)
Yeni Bölüm Ne Zaman Yayınlanacak?
Show TV’nin resmi duyuruları ve yayımlanan fragmanlar doğrultusunda beklenen tarih netleşti:
Yeni Bölüm Tarihi: 25 Nisan 2026 Cumartesi
Yayın Saati: 20:00
Bölüm: 435. Bölüm