Güldür Güldür Show'dan Cumhuriyet'in 100. yılına özel skeç

Yapımını BKM’nin üstlendiği, ‘Güldür Güldür Show’, cumartesi akşamı yeni bölümüyle SHOW TV’de ekrana gelecek. 'Güldür Güldür Show', Türkiye Cumhuriyeti'nin 100'üncü yılını kutlamak için özel bir skeç hazırladı. Oyuncular skeçte Cumhuriyet'in nasıl ve ne şartlarda kurulduğunu gösterdi.

İzleyenler gözyaşlarını tutamadı

Cumartesi günü yayınlanacak olan skecin tanıtımı sosyal medyada gündeme oturdu.. Güldür Güldür Show'un anlamlı skecini salonda izleyenler, gözyaşlarını tutamadı ve oyuncuları dakikalarca alkışladı.

Ali Sunal’ın moderasyonuyla ekrana gelen ‘Güldür Güldür Show’da Alper Kul, Doğa Rutkay, Onur Atilla, Meltem Yılmazkaya, Uğur Bilgin, Aylin Kontente, Erdem Yener, Mahir İpek, Aziz Aslan, Özgün Aydın, Açelya Topaloğlu, Burak Topaloğlu, Berkay Tulumbacı, Toygan Avanoğlu, Özgün Bayraktar, Ayça Koptur, Fatih Öztürk, Nazmi Sinan Mıhçı, Hasibe Özlem Eren yer alıyor.