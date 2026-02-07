Güldür Güldür yeni bölüm ne zaman, saat kaçta?

Yılbaşından bu yana ekranlarda olmayan Güldür Güldür Show, izleyicilerin yoğun merakı ve bekleyişinin ardından bugün itibarıyla geri dönüyor. Prodüksiyon planlamasındaki revizyonlar nedeniyle yaşanan bu kısa ara, bu akşam sona eriyor.

İşte programın televizyon ve sahne takvimine dair en güncel detaylar:

Televizyonda Geri Dönüş: Bugün!

Show TV'nin yayın akışına göre, sevilen komedi programı 7 Şubat 2026 Cumartesi (Bugün) akşamı saat 20.00'de yeni bölümüyle ekranlarda olacak. Teknik hazırlıklar ve sahne çalışmalarının tamamlanmasıyla birlikte, ekip en yeni skeçleriyle birazdan izleyici karşısına çıkacak.

Bu akşamki bölümde Ali Sunal'ın açılış konuşmasında bu aranın "perde arkasına" dair esprili bir açıklama yapıp yapmayacağı ise merak konusu.

Sahne ve Turne Programı

Güldür Güldür ekibi sadece televizyonda değil, canlı performanslarıyla da İstanbul'un farklı noktalarında hayranlarıyla buluşmaya devam ediyor. Şubat ayı takvimindeki önemli tarihler:

11 Şubat Çarşamba: Maximum UNIQ Hall (Saat 20.00)

12 Şubat Perşembe: Bostancı Gösteri Merkezi (Saat 20.30)

18 Şubat Çarşamba: Maximum UNIQ Hall (Saat 20.00)

22 Şubat Pazar: AKM Türk Telekom Opera Salonu (Saat 20.00)

25 Şubat Çarşamba: Maximum UNIQ Hall (Saat 20.30)

