Güller ve Günahlar bu akşam var mı? Güller ve Günahlar yeni bölüm ne zaman?

Herhangi bir son dakika değişikliği yaşanmadığı takdirde, Güller ve Günahlar dizisinin 17 Ocak Cumartesi akşamı Kanal D ekranlarında yeniden izleyiciyle buluşması planlanıyor. Yeni yıla verilen kısa aranın ardından geri dönecek olan yeni bölümde tansiyonun iyice yükseleceği ve karakterler arasındaki hesaplaşmaların daha da derinleşeceği öngörülüyor