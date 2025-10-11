Güller ve Günahlar konusu nedir, oyuncuları kim? Güller ve Günahlar dizisi nerede çekiliyor?
Kanal D'nin merakla beklenen yeni iddialı dizisi "Güller ve Günahlar", ilk bölümüyle bugün (11 Ekim 2025 Cumartesi) izleyici karşısına çıkıyor. Güçlü oyuncu kadrosu ve sırlar, ihanet ve aşk dolu konusuyla dizi severlerin dikkatini çekiyor. Peki Güller ve Günahlar konusu ne, oyuncuları kim? Güller ve Günahlar dizisi nerede çekiliyor?
Özge Çolak
Yapımcılığını Nazlı Heptürk’ün üstlendiği, yönetmenliğini Deniz Can Çelik’in yaptığı NGM imzalı Güller ve Günahlar, bu akşam izleyici karşısına çıkıyor. Kanal D’nin büyük merakla beklenen başrollerini Murat Yıldırım ile Cemre Baysel’in paylaştığı dizinin konusu ve oyuncuları merak ediliyor.
Güller ve Günahlar dizisi konusu ne?
Güller ve Günahlar, dürüstlük ve güven üzerine kurulu hayatı bir anda sarsılan Serhat’ın (Murat Yıldırım) çarpıcı hikayesini ekrana taşıyor. Eşi Berrak’ın (Oya Unustası) yıllardır sakladığı büyük sırrı öğrenen Serhat, hayatının altüst olmasının ardından Zeynep’le yollarını kesiştiriyor. İkili, kendilerini yalanlar ve sırlarla dolu bir girdabın içinde buluyor.
Güller ve Günahlar oyuncuları
Murat Yıldırım - SERHAT
Cemre Baysel - ZEYNEP
OYA UNUSTASI - BERRAK
YADE ARAYICI - KADER
BEREN GENÇALP - HAYAL
SERDAR ÖZER - CAN
SERDAR ORÇİN - CİHAN
GÜLENAY KALKAN - SEVİM
EMEL ÇÖLGEÇEN - REFİKA
GİZEM SEVİM - EBRU
Güller ve Günahlar dizisi nerede çekiliyor?
Kanal D ekranlarında yayın hayatına başlayan Güller ve Günahlar dizisi çekimleri İstanbul'un çeşitli semtlerinde gerçekleştiriliyor.