Güller ve Günahlar konusu nedir, oyuncuları kim? Güller ve Günahlar dizisi nerede çekiliyor?

Yapımcılığını Nazlı Heptürk’ün üstlendiği, yönetmenliğini Deniz Can Çelik’in yaptığı NGM imzalı Güller ve Günahlar, bu akşam izleyici karşısına çıkıyor. Kanal D’nin büyük merakla beklenen başrollerini Murat Yıldırım ile Cemre Baysel’in paylaştığı dizinin konusu ve oyuncuları merak ediliyor.

Güller ve Günahlar dizisi konusu ne?

Güller ve Günahlar, dürüstlük ve güven üzerine kurulu hayatı bir anda sarsılan Serhat’ın (Murat Yıldırım) çarpıcı hikayesini ekrana taşıyor. Eşi Berrak’ın (Oya Unustası) yıllardır sakladığı büyük sırrı öğrenen Serhat, hayatının altüst olmasının ardından Zeynep’le yollarını kesiştiriyor. İkili, kendilerini yalanlar ve sırlarla dolu bir girdabın içinde buluyor.

Güller ve Günahlar oyuncuları

Murat Yıldırım - SERHAT

Cemre Baysel - ZEYNEP

OYA UNUSTASI - BERRAK

YADE ARAYICI - KADER

BEREN GENÇALP - HAYAL

SERDAR ÖZER - CAN

SERDAR ORÇİN - CİHAN

GÜLENAY KALKAN - SEVİM

EMEL ÇÖLGEÇEN - REFİKA

GİZEM SEVİM - EBRU

Güller ve Günahlar dizisi nerede çekiliyor?

Kanal D ekranlarında yayın hayatına başlayan Güller ve Günahlar dizisi çekimleri İstanbul'un çeşitli semtlerinde gerçekleştiriliyor.

Güller ve Günahlar fragmanı