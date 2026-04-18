Güller ve Günahlar var mı? Güller ve Günahlar yeni bölüm yayınlanacak mı?
Kanal D ekranlarının ilgiyle takip edilen yapımı Güller ve Günahlar, bu hafta yaşanan toplumsal hassasiyetler ve değişen yayın akışı politikaları nedeniyle izleyiciler tarafından yakından takip ediliyor. Peki Güller ve Günahlar var mı? Güller ve Günahlar yeni bölüm yayınlanacak mı?
Toplumsal yas nedeniyle birçok kanalın eğlence programlarını askıya almasına rağmen, Kanal D’nin güncel yayın akışı listesinde bir değişiklik görünmüyor.
Yeni Bölüm Tarihi: 18 Nisan 2026 Cumartesi
Yayın Saati: 20:00
Durum: Mevcut akışta yeni bölüm (25. Bölüm) olarak yer alıyor. Ancak kanal yönetiminin hassasiyet gereği son dakika bir "tekrar bölüm" veya "özel yayın" kararı alabileceğini unutmamak gerekir.
25. Bölümde Neler Yaşanacak?
Yeni bölümde Zeynep ve Serhat cephesinde sular durulmuyor. İşte öne çıkan başlıklar:
Zeynep’in İntikam Planı: Kaçırılma olayının arkasındaki isimlerin peşine düşen Serhat, önemli bir iz bulur. Ancak asıl hamle Zeynep’ten gelir. Zeynep, Serhat’ı bile hayrete düşürecek kadar keskin bir planla karşı saldırıya geçer.
Velayet Savaşı: Kader’in velayetini almayı başaran Berrak, Zeynep’i en hassas noktasından vurduğunu düşünür. Kader’i kendi tarafına çekmeye çalışan Berrak’ın bu oyununun tutup tutmayacağı merak konusu.