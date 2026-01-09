Güller ve Günahlar yarın var mı, yok mu? Güller ve Günahlar yeni bölüm ne zaman?
Yeni yılın ilk haftasında ekranlara verilen "yılbaşı molası" sona eriyor ve izleyicilerin merakla beklediği sevilen yapımlar bu haftadan itibaren normal yayın akışına geri dönüyor. Peki Güller ve Günahlar bu hafta var mı? Güller ve Günahlar yeni bölüm ne zaman?
Kanal D ekranlarının cumartesi akşamlarına damga vuran fenomen yapımı Güller ve Günahlar, yılbaşı molası nedeniyle kısa bir ara verdi.
Cemre Baysel ve Murat Yıldırım’ın başrollerini paylaştığı, duygusal çatışmaları ve karanlık sırlarıyla her hafta büyük ilgi uyandıran dizi, bir süredir yeni bölümü yayınlanmadığı için hayranları tarafından merakla bekleniyordu.
Yayınlandığı günden bu yana istikrarlı reyting performansıyla dikkatleri üzerine çeken projenin dönüş tarihi de netlik kazandı.
Herhangi bir son dakika değişikliği yaşanmadığı takdirde, Güller ve Günahlar dizisinin 17 Ocak Cumartesi akşamı Kanal D ekranlarında yeniden izleyiciyle buluşması planlanıyor. Yeni yıla verilen kısa aranın ardından geri dönecek olan yeni bölümde tansiyonun iyice yükseleceği ve karakterler arasındaki hesaplaşmaların daha da derinleşeceği öngörülüyor