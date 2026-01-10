Güller ve Günahlar yeni bölüm ne zaman? Güller ve Günahlar 13. yeni bölüm fragmanı yayınlandı
Ekranların sevilen dizisi Güller ve Günahlar, yılbaşı tatili ve ardından gelen prodüksiyon araları nedeniyle iki haftadır izleyicisinden uzak kaldı. Güller ve Günahlar 13. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Peki Güller ve Günahlar yeni bölüm ne zaman?
Murat Yıldırım ve Cemre Baysel’in başrollerini paylaştığı, dram ve aksiyon yüklü hikayesiyle izleyiciyi kendine bağlayan Güller ve Günahlar, yılbaşı tatili nedeniyle geçtiğimiz hafta yayınlanmamıştı.
Güller ve Günahlar dizisinin bugün de yeni bölümü ekrana gelmedi. 10 Ocak Cumartesi akşamı ekranda olmayan dizinin takipçileri, yayınlanan sarsıcı 16. bölüm fragmanıyla teselli buldu.
Güller ve Günahlar, 17 Ocak Cumartesi saat 20:00’de Kanal D ekranlarında kaldığı yerden devam edecek.
Yeni bölümde neler olacak?
Son bölümün finalinde Zeynep’in otele gelişiyle yankılanan silah sesi, hikayenin yönünü tamamen değiştiriyor. Vurulan kişinin Tibet’in oğlu Aksel olması, tüm dengeleri altüst edecek. Serhat’ın kollarında can çekişen Aksel’in ondan yardım dilemesi, Serhat’ı vicdani bir sınavın eşiğine getirecek. Bu trajik olay, Serhat ve Tibet arasındaki savaşı artık geri dönülemez bir noktaya, evlat acısının gölgesine taşıyacak.