Güller ve Günahlar yeni bölüm ne zaman? Güller ve Günahlar 13. yeni bölüm fragmanı yayınlandı

Yeni bölümde neler olacak?

Son bölümün finalinde Zeynep’in otele gelişiyle yankılanan silah sesi, hikayenin yönünü tamamen değiştiriyor. Vurulan kişinin Tibet’in oğlu Aksel olması, tüm dengeleri altüst edecek. Serhat’ın kollarında can çekişen Aksel’in ondan yardım dilemesi, Serhat’ı vicdani bir sınavın eşiğine getirecek. Bu trajik olay, Serhat ve Tibet arasındaki savaşı artık geri dönülemez bir noktaya, evlat acısının gölgesine taşıyacak.