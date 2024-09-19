Güzel Aşklar Diyarı dizisi konusu nedir? Kimler oynuyor?

Kanal D’nin merakla beklenen dizisi Güzel Aşklar Diyarı, çok yakında izleyici ile buluşmaya hazırlanıyor. Yeni sezonun en iddialı dizilerinden biri olan Güzel Aşklar Diyarı, Mahsun Kırmızıgül imzası taşıyor.

GÜZEL AŞKLAR DİYARI DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?

İzmir’de yaşayan, tıp fakültesini yeni bitirmiş olan Deniz, sevgilisi Arhan’ın ailesiyle tanışmak için Kapadokya’ya gider. Masal gibi başlayan bu yolculuk kimsenin beklemediği bir savaşın fitilinin ateşlenmesine neden olur. Her şeye rağmen evlenmekte kararlı olan Arhan ve Deniz’in ihtişamlı düğünü kanlı bir geceye dönüşür. Şimdi Deniz hiç bilmediği bir coğrafyada, kendisine düşman Alaca ailesinin içerisinde var olma savaşı verecektir. Deniz ve Arhan onları çevreleyen bunca zorluğa rağmen aşklarını korumayı başarabilecekler midir?

GÜZEL AŞKLAR DİYARI OYUNCU KADROSU

Halil Ergün, Özgü Kaya, Burak Berkay Akgül, Meltem Cumbul, Melis Birkan, Ege Kökenli, Özgür Emre Yıldırım, Ali Başar, Ekin Aksoy, Yunus Narin, Berkan Şal, Miray Akay, Lidya Atlik, Yankı Ayhan, İbrahim Dizlek, Sercan Gülbahar, Ersel Şebil, Pervin Ünalp,Işıltı Su Alyanak, Mustafa Arda Işık, Yiğit Yapıcı.

Yapım : Med Yapım

Yapımcı : Mahsun Kırmızıgül, Murat Tokat, Fatih Aksoy

Yönetmen : Mahsun Kırmızıgül, Deniz Koloş

Senaryo : Özlem İnci Hekimoğlu, Nil Güleç Ünsal

MAHSUN KIRMIZIGÜL: MELTEM NEW YORK'TAKİ EVİNİ KAPATIP GELDİ

Kırmızıgül, "Meltem Cumbul, New York'ta evini kapattı, buraya taşındı. Halil Ergün, uzun zaman sonra bu projeyi kabul etti. Güzel bir kadromuz var. Bu ay içinde Kapadokya'da çekimlere başlayacağız. Sonrasında Karadeniz ve Diyarbakır çekimlerimiz olacak. Doğru insanlarla iyi bir projede buluştuk." değerlendirmesinde bulundu.

MELTEM CUMBUL: HİKAYE BENİ ÇOK HEYECANLANDIRDI

Oyuncu Cumbul da uzun zamandır bu projeyi beklediğini kaydederek, "Okuma provamızda çok güzel oldu. Karakterleri daha net görebildim. Hikaye beni çok heyecanlandırdı. Çünkü ailenin ve aşkın önemini çok güzel anlatan bir hikaye. Bir de ben çocukken babamın işi dolayısıyla Kapadokya'da üç yıl geçirmiştik. O yüzden o mekanı düşünerek hikayeyi okumak daha etkileyici oldu benim için." ifadelerini kullandı.