Güzel sanatlar fakültesinde bir 'baba' hikayesi

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Soner Sert'in iş kazalarına dikkat çekmek için çektiği 'Baba' isimli kısa filmi 15 Mayıs'ta gala yapacak

"Baba, feodal bir inşaat işçisidir. Hayattaki tek amacı karısına ve çocuklarına bakmaktır. İnşaatlarda bile hiçbir namaz vaktini kaçırmaz. Bir gün çıktığı iskeleden düşer ve sakat kalır. Uzun süre iş arar ancak bir bacağı engelli olduğu için kimse iş vermez. Gazetedeki ilanlara bakarak bir güzel sanatlar fakültesinde iş bulur. Hademe olacağını düşünerek gittiği güzel sanatlar fakültesinde resim ve heykel öğrencilerine model olur." Filminin konusunu bu sözlerle özetleyen Sert, "Son dönemlerde artan iş cinayetleri ile ilgili bir film yapmaya çalıştım. Bu sorunu feodalizm ve kapitalizm ekseninde ele almaya çalıştım" diyor. Başrolde TV ve sinema filmlerinde sıkça yer alan Kadim Yaşar oynadığını söyleyen Sert, çekimlerin İzmir ’de, Gaziemir, Basmane, Kemeraltı, Narlıdere Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nde yapıldığını anlatıyor. Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sinema-TV Bölümü mezunu olan Sert, bir önceki filmi olan ‘Köprü’de de Van depremini inşaat işçileri gözünden anlatmıştı. Bu filme yetmişe yakın ulusal-uluslar arası kısa film festivalinde yarıştı. İzmir TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası, İzmir İnsan Hakları Derneği ve İzmir Disk 2.Bölge Başkanlığı'nın da destekçisi olduğu filmin galası 15 Mayıs 2014 tarihinde saat: 20:00’de İzmir Fransız Kültür Merkezi’nde yapılacak